지난해 우울증 환자 110만명 역대 최대…10명 중 3명이 20·30·40 여성

10대 미만 환자도 크게 늘어

20·30·40 여성이 전체의 33.2%

기사 이해를 돕기 위한 사진. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

지난해 대한민국 우울증 환자가 110만명을 돌파하면서 역대 최고치를 기록했다. 특히 여성과 10대에서 큰 폭으로 증가하면서 국민 정신건강에 경고등이 켜졌다는 분석이 나온다.

2일 국회 보건복지위원회 소속 서미화 더불어민주당 의원이 국민건강보험공단에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 우울증 환자는 110만6603명으로 2020년(83만2483명)대비 32.9% 늘었다. 같은 기간 진료 건수는 639만4820건에서 852만4815건으로 33.3% 증가했다.

우울증 환자는 연평균 7.4% 증가하며 가파른 증가세를 보였다. 연도별로 살펴보면 2020년 83만 483명, 2021년 91만5910명, 2022년 100만1046명, 2023년 104만3732명, 2024년 110만6603명이다.

지난해 성별·연령별 분석 결과, 여성 환자는 74만3590명(67.2%)으로 남성 36만3013명(32.8%)보다 두 배 이상 많았다. 또 사회·경제적으로 활동이 많은 20·30·40 여성 환자가 전체의 33.2%를 차지했다.

연령별로는 10대 미만 아동 환자 증가세가 두드러졌다. 10대 미만은 2020년 991명에서 2024년 2162명으로 5년 새 무려 118.2% 늘었다. 같은 기간 10대는 83.5%, 30대는 69.7%, 40대는 52.4% 증가율을 기록했으며, 젊은 세대와 아동·청소년층에서의 증가세가 두드러졌다.

서 의원은 "정신건강 문제는 적기를 놓치지 않고 조기에 발견해 개입하는 것이 가장 중요하다"며 "이를 위해 국가 차원의 정신건강 인프라 확충이 시급하다"라고 전했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>