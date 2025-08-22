[특징주]우양, 넷플 1위 '케데헌'으로 美서 김밥 인기 급상승에↑

우양 우양 103840 | 코스닥 증권정보 현재가 5,470 전일대비 290 등락률 +5.60% 거래량 11,659,387 전일가 5,180 2025.08.22 15:17 기준 관련기사 증시 단기 저점 임박? 반등 신호 포착되면 제대로 올라타야[특징주]"핫도그 잘 팔려" 우양, 실적 개선에↑우양, 2분기 영업익 152% 증가…"하반기 유럽 수출 본격화" 전 종목 시세 보기 close 이 강세다. 한류 영향으로 미국 내에서 김밥의 인기가 치솟고 있다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.

22일 오후 2시34분 기준 우양은 전일 대비 3.47% 상승한 5360원에 거래되고 있다.

이날 코트라 해외시장 동향 분석에 따르면 미국 냉동식품 시장에서 냉동 김밥의 유통과 소비는 최근 빠르게 확대되고 있다. 2023년 틱톡 인플루언서 사라 안(Sarah Anh)이 트레이더 조(Trader Joe's) 냉동 김밥을 시식하는 영상이 화제를 모으며 폭발적인 관심을 받았다.

이후 아시안 마트를 중심으로 참치·야채·불고기 등 다양한 맛의 냉동 김밥이 출시됐으며 코스트코(Costco), 크로거(Kroger), 알디(Aldi) 등 미국 주요 유통사가 판매를 시작하면서 대중적 인지도가 본격적으로 확산됐다.

문화 콘텐츠 역시 미국 내 김밥 소비 확산에 중요한 역할을 하고 있다. 최근 넷플릭스에서 시청률 1위를 기록한 애니메이션 '케이팝(K-POP) 데몬 헌터즈'에는 주인공들이 공연을 앞두고 김밥과 분식을 즐기는 장면이 등장했다. 특히 김밥을 자르지 않고 통째로 먹는 장면이 화제가 되면서, 틱톡(TikTok)에서는 '김밥 한입 먹기' 챌린지가 유행하고 있다.

현재 미국 냉동김밥 시장은 한국 기업들이 주도하고 있다. 우양은 핫도그, 냉동김밥, 가정간편식 등을 제조하는 기업이다. 우양은 국내 식품 기업 최초로 중국에서 냉동김밥 판매를 시작했으며, 미국, 일본 등 해외 시장으로 냉동식품 수출을 확대하고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



