우양, 2분기 영업익 152% 증가…"하반기 유럽 수출 본격화"

유현석기자

입력2025.08.18 09:55

우양은 2025년 2분기 연결 기준 매출액 453억원, 영업이익 9억6000만원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출액은 3.9% 증가했고, 영업이익은 151.7% 급증했다.

회사는 전반적인 매출 성장세를 이어가고 있으며, 특히 주력 제품인 핫도그 부문에서 수요 확대가 기대된다. 하반기에는 영국과 유럽 지역 코스트코에 대한 핫도그 수출을 본격 개시하며, 글로벌 시장 매출 비중 확대에 나설 계획이다.


매출 증가에 따라 영업이익률도 상반기 대비 개선될 것으로 전망된다. 회사 측은 신규 해외 유통 채널 확충을 통해 안정적인 수익 구조를 강화하겠다는 전략이다.

우양 관계자는 "영국과 유럽에서 한국식 핫도그에 대한 인기가 꾸준히 높아지고 있어, 하반기 수출 성과에 대한 기대가 크다"며 "해외 시장 개척과 브랜드 경쟁력 강화를 통해 지속 성장을 이어가겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
