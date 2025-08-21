금융위 “석유화학 기업, 강력한 자구노력 시 금융지원”

사업재편 계획 타당성 인정되는 경우

채권금융기관 공동 협약 통해 지원

계획 확정 전까지 기존여신 회수 자제 당부

정부가 석유화학산업 구조개편을 방침을 밝힌 가운데 금융당국과 은행권도 힘을 보태기로 했다. 단 기업이 철저한 자구노력을 하는 경우에만 금융지원을 한다는 원칙을 세웠다.

금융위원회는 21일 오전 서울 중구 은행연합회에서 석유화학 사업재편을 위한 간담회를 열었다. 이 자리에는 권대영 금융위 부위원장을 비롯해 금융감독원 부원장, NICE신용평가, BCG컨설팅, 은행연합회, 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협), 산업은행, 기업은행, 수출입은행, 신용보증기금, 기술보증기금, 무역보험공사, 한국자산관리공사 등이 참석했다.

이번 간담회는 전날 '산업경쟁력강화 관계장관회의'의 후속 성격으로, '석유화학업계 사업재편 자율협약' 체결을 계기로 석화산업 현황과 업계의 사업재편 방향을 공유하고 금융지원에 대한 원칙을 논의하기 위해 마련됐다.

권 부위원장은 사업재편의 기본원칙으로 ▲철저한 자구노력 ▲고통분담 ▲신속한 실행이라는 세 가지를 제시했다. 성공적인 사업재편을 위해 시장의 신뢰를 얻을 수 있도록 석화기업은 뼈를 깎는 자구노력과 구체적이고 타당한 사업재편계획 등 원칙에 입각한 '행동'을 보여줘야 한다고 강조했다.

20일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '석유화학 산업 재도약을 위한 산업계 사업재편 자율협약식'에 참석한 김정관 산업부 장관 등 참석자들이 협약식 후 기념촬영을 하고 있다. 나상섭 한화토탈에너지스 대표(앞줄 왼쪽부터 반시계방향), 강길순 대한유화 사장, 김상민 LG화학 석유화학부문 대표, 김 장관, 이영준 롯데케미칼 사장, 남정운 한화솔루션 사장, 박일준 대한상공회의소 상근부회장, 정임주 현대케미칼 대표, 류열 S-Oil사장, 허성우 GS칼텍스 부사장. 2025.08.20 윤동주 기자. AD 원본보기 아이콘

금융권에 대해선 기업 자구노력을 엄중히 평가하고 타당한 계획이 나올 수 있도록 관찰자 및 조력자 역할을 해줘야 한다고 말했다. 그러면서 사업재편 계획이 확정될 때까지는 기존여신 회수 등 '비 올 때 우산을 뺏는 행동'은 자제해주기를 당부했다.

금융사들은 기업과 대주주의 철저한 자구노력과 책임이행을 전제로 사업재편 계획의 타당성이 인정되는 경우 채권금융기관 공동 협약을 통해 지원하기로 협의했다. 기업이 협약에 따라 금융지원을 할 경우 기존여신 유지를 원칙으로 하되 구체적인 내용과 수준은 기업이 사업재편계획을 마련하는 과정에서 기업과 채권금융사 간 협의에 따라 결정하기로 했다.

권 부위원장은 모두발언에서 "석화산업은 우리나라 산업경쟁력의 근간을 이루는 기간산업으로서 포기할 수 없는 산업"이라면서도 "더 이상 수술을 미룰 수 없는 처지"라고 말했다. 이어 "모두가 참여하는 사업재편을 시작해야 한다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



