[포토] 민방위 훈련, 소방차 길 터주기

2025년 을지연습과 민방위 훈련이 열린 20일 서울 종로구 광화문대로에서 '소방차 길 터주기 훈련'이 실시되고 있다. 종로소방서는 소방서를 출발해 광화문,세종대로 사거리, 종로2가를 거쳐 소방서까지 소방차 길터주기 훈련을 펼쳤다.







