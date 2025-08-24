K-뷰티 주역 '조선미녀'의 질주…화장품 '빅3' 또 바뀐다

구다이글로벌, 올해 화장품 TOP3 진입

지난해 이어 올해도 공격적 인수합병

올해 예상 매출 1조7000억원…애경·에이피알 뛰어넘어

미국 시장에서 돌풍을 일으킨 화장품 브랜드 '조선미녀'와 '티르티르'를 운영하는 구다이글로벌이 올해 국내 화장품 시장에서 매출 순위 3위로 올라설 전망이다. 최근 수년간 급성장한 에이피알(APR)이 지난해 애경산업을 누르고 '빅3'에 진입했는데, 공격적인 인수합병(M&A)에 나선 구다이글로벌이 연 매출 2조 가까이 몸집을 키우면서 국내 화장품 시장은 또 다시 지각변동이 예상된다.

19일 화장품 업계에 따르면 구다이글로벌은 올해 연결 기준 1조7000억원의 매출을 기록할 것으로 전망된다. 지난해 구다이글로벌의 매출액은 3309억원에 그쳤다. 하지만 지난해 인수에 나선 티르티르(2800억여원)와 크레이버코퍼레이션(3200억여원)까지 합산한 매출은 9800억원과 올해 서린컴퍼니(6000억원)와 스킨푸드(1500억원) 인수 작업까지 마무리되면 1년 만에 매출은 5배 가까이 불어날 것으로 전망된다.

2016년 설립된 구다이글로벌은 2019년 '조선미녀'를 인수한 뒤, 사세를 확장해 '한국판 로레알'로 불린다. 2022년 1월 '하우스오브허'를 품에 안고 지난해 라카코스메틱스, 티르티르, 크레이버코퍼레이션을 잇따라 인수했다. 올해도 '독도토너'로 유명한 라운드랩을 운영하는 서린컴퍼니와 스킨푸드 인수를 추진 중이다.

지난해 구다이글로벌이 보유 중인 브랜드 합산 매출은 약 9400억원을 기록했는데 이 중 조선미녀가 3200억원, 스킨1004가 2800억원, 티르티르가 2700억원가량의 비중을 차지하고 있다. 올해 서린컴퍼니(6000억원)와 스킨푸드(1500억원) 인수가 마무리되면 매출 규모는 1조7000억원대로 올라설 전망이다.

이에 따라 구다이글로벌은 올해 에이피알(APR)을 뛰어넘고 화장품 업계 '빅3'로 입지를 굳힐 것으로 보인다. 올해 LG생활건강의 매출은 6조5943억원(생활용품 및 음료 부문 포함), 아모레퍼시픽은 4조2978억원, 에이피알은 1조3530억원, 애경산업은 6617억원을 기록할 것으로 예상된다.

그동안 국내 화장품 업계는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 애경산업의 '빅3' 구도가 유지됐다. 하지만 중소 브랜드가 급성장하면서 화장품 시장 판도를 바꾸고 있다. 화장품 대기업의 경우 신제품 출시를 위한 의사결정 구조가 복잡한 반면, 신생 뷰티 브랜드는 트렌드에 변화에 맞춰 빠르게 의사결정이 이뤄지는 강점을 내세워 급성장 중이다.

특히 구다이글로벌은 해외 각국에서 인기를 얻은 K뷰티 브랜드를 공격적으로 인수하며 빠르게 사세를 확장하고 있다. 구다이글로벌의 주요 브랜드인 조션미녀는 2022년~2025년 연평균 130%의 성장률을 기록 중이며 크레이버코퍼레이션(스킨1004)은 110%, 티르티르는 50%에 이르고 있다.

업계에서는 구다이글로벌의 기업가치가 10조원에 달할 것으로 전망한다. 구다이글로벌은 이달 들어 8000억원 규모의 전환사채(CB)를 발행해 대규모 투자 유치에 성공했다. 투자자는 IMM프라이빗에쿼티, IMM인베스트먼스, JKL파트너스 등 다양한 국내 사모펀드(PEF) 운용사들이다.

구다이글로벌은 이번 투자 유치를 통해 3년 내 기업공개(IPO)에 나설 계획이다. 구다이글로벌이 상장할 경우 화장품 업계 최대 몸값을 기록할 전망이다. 지난해 유가증권 시장에 상장한 에이피알은 최근 시가총액이 8조원을 넘기며 아모레퍼시픽(7조1712억원), LG생활건강(4조7713억원)을 따돌리고 화장품 대장주로 올라섰는데, 기업가치 순위가 변동 가능성이 높다.

한편, 구다이글로벌은 내년 초 서울 강남구로 본사를 이전할 계획이다. 지난해부터 인수한 브랜드는 현재 전국에 흩어진만큼 강남 사옥으로 불러들여 브랜드 시너지를 높이고 글로벌 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

이 회사는 실적이 부진한 브랜드를 정리하는 작업도 진행 중이다. 지난 21일 '라카' 브랜드를 530억원에 매각하는 거래에 나섰다. 지난해 6월 라카 지분 약 88%를 425억원에 인수한 지 약 1년 만이다. 라카의 연평균 성장률(2022년~2025년)은 조선미녀(130%), 스킨1004(110%), 티르티르(50%) 등보다 낮은 수준이었던 것으로 파악된다. 구다이글로벌 관계자는 "실제 내부 운영 과정에서 진단해본 결과, 당초 기대했던 수준에 미치지 못했다는 결론을 내렸다"며 "매각 이후 라카는 구다이글로벌과 별개의 회사로 독립 운영될 예정"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



