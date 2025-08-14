깨끗한나라 '포포몽', 반려동물 탈취 특화 신제품 3종 출시

고양이 모래·대나무 배변패드 등 3종

깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽(PAW-PAW MONG)이 여름철 냄새 고민을 해결할 탈취 특화 펫케어 신제품 3종을 출시했다고 14일 밝혔다.

신제품은 '포포몽 99.6% 카사벤토 고양이 모래', '포포몽 냄새 잡는 대나무 배변패드', '포포몽 미네랄 에어 탈취제' 등 3종으로 탈취 성능과 가격 경쟁력을 높였다. 이는 지난해 9월 반려동물 양육자 200명을 대상으로 한 자체 조사에서 약 40%의 응답이 '탈취력'을 반려동물 위생용품 구매 시 가장 중요한 요소로 꼽은 점을 반영한 결과다.

지난달 선보인 '포포몽 99.6% 카사벤토 고양이 모래'는 벤토나이트 광물에 수분 흡수를 돕는 카사바, 악취 및 유해 물질 흡착에 효과적인 활성탄을 최적의 비율로 배합한 제품이다. 기존 '포포몽 먼지 제로 벤토나이트 고양이 모래'가 와이오밍산 천연 벤토나이트 기반의 프리미엄 라인이라면 신제품은 기존의 흡수력, 응고력은 유지하면서 탈취력을 강화했다.

'포포몽 냄새 잡는 대나무 배변패드'는 기존 '포포몽 발도장 제로 패드'에 천연 대나무 필터층을 더한 6중 구조로 설계됐다. 소변을 빠르게 흡수하고 건조하는 퀵 드라이 커버, 액체를 확산시키는 다이아몬드 엠보싱과 함께 파워 흡수 코어, 100% 천연 펄프, 논슬립 안전 방수층 등 5중으로 구성된 기존 제품에 대나무 필터를 추가해 99.8%의 탈취 효과를 선보인다.

일반적으로 탈취에 사용되는 숯 대신 미색의 대나무 필터 사용으로 배변 색을 쉽게 확인할 수 있어 반려동물 건강 상태를 직관적으로 확인할 수 있다. KATRI 시험연구원과 KOTITI시험연구원에서 진행한 유해 물질 불검출 테스트, 중금속 13종 테스트를 통과해 안전성도 확보했다.

신규 카테고리로 선보이는 '포포몽 미네랄 에어 탈취제'는 미네랄 이온을 활용해 냄새 원인을 근본적으로 제거하는 제품이다. 인공 향으로 냄새를 덮거나 염소계 및 에탄올 성분을 사용하는 일반 탈취제와 달리 유해 성분을 최대한 배제하고 미네랄 이온이 냄새 분자를 직접 분해하는 방식으로 탈취 효과를 구현해 반려동물의 후각과 피부에 부담이 적도록 했다. 한국화학융합시험연구원을 통해 주요 유해 세균에 대한 99.9% 살균 효과를 확인했으며 P&K 피부 임상 연구센터의 피부 자극 테스트 결과 피부 비자극 판정을 받아 피부가 민감한 반려동물도 안심하고 사용할 수 있다.

깨끗한나라 관계자는 "포포몽은 반려동물의 건강한 일상을 위한 제품과 솔루션 제공을 철학으로 삼고 꾸준히 노력해 왔으며 이번 신제품 역시 반려 가정 니즈를 반영해 기능성, 안전성, 반려동물 건강을 세심하게 고려했다"며 "앞으로도 반려동물과 보호자 모두가 만족할 수 있는 제품을 지속 선보이며 반려동물 라이프 케어 브랜드 입지를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



