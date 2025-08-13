본문 바로가기
[프로필]공정위원장 후보자에 주병기 교수...공정경제 전문가

세종=조유진기자

입력2025.08.13 16:39

[프로필]공정위원장 후보자에 주병기 교수...공정경제 전문가
공정거래위원장 후보로 지명된 주병기 서울대 경제학부 교수는 분배정의, 소득불평등 해소 등 공정경제와 관련한 문제에 식견이 높은 인물로 알려져있다.


주 후보자는 1969년 전북 정읍 출생으로 서울 문일고와 서울대 경제학과를 나와 같은 대학 경제학 석사, 미국 로처스터대에서 경제학 박사 학위를 취득했다. 미국 캔자스대를 거쳐 현재 서울대 경제학부 교수로 재직 중이다.

주 후보자는 공직 경험은 많지 않지만, 한국응용경제학회 회장을 지냈고 대통령직속 국민경제자문회의 위원으로도 활동했다.


주 후보자는 그동안 학계에서 소득분배와 불평등 해소 관련한 문제를 꾸준히 천착해 온 전문가로 불린다. 서울대 분배정의연구센터 센터장을 역임하면서 소득불평등 해소와 공정경제를 연구했다.


2021년 대선 당시 이재명 대통령의 정책 조력자인 이한주 당시 경기연구원장의 정책자문단인 '세상을 바꾸는 정치(세바정)'에 합류해 더불어민주당과 처음 인연을 맺었고, 지난 대선에서도 세바정의 경제2분과 위원장을 맡아 분배 정책 설계를 총괄했다.

강훈식 대통령실 비서실장은 이날 용산 대통령실 브리핑에서 "주 교수는 서울대 분배정의연구센터장을 역임한 소득 불평등 해결 전문가로 하도급 문제 해결, 담합 및 내부거래 근절 등 공정시장질서 확립이라는 국정철학 수행에 적임자라고 판단했다"고 설명했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr
