SKT, 두달 연속 시장 점유율 40% 하회…6월 점유율 39%

해킹 사태를 겪은 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 56,100 전일대비 600 등락률 +1.08% 거래량 384,048 전일가 55,500 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 'SKT 반사이익' LG유플러스…영업익 20%↑ 회선수 3000만(종합)'해킹 직격탄' 맞은 SKT…"하반기 더 어렵다"(종합)[컨콜]SKT "2Q 일회성 비용 2500억원…유심교체·대리점 보상 영향" 전 종목 시세 보기 close 의 6월 이동통신 시장 점유율이 39%를 기록, 두 달 연속 40%를 하회했다. 4월 해킹 사태 여파로 가입자 이탈이 이어진 탓이다.

8일 과학기술정보통신부가 발표한 '6월 유·무선통신서비스 가입 현황과 무선데이터 트래픽 통계'에 따르면 SK텔레콤의 가입자 수는 2235만670명으로 전체 이동통신 가입자(5730만3514명)의 39%를 차지했다.

가입자 이탈로 시장 점유율 39.29%를 기록한 지난 5월보다도 0.29%포인트 하락했다.

반사 효과를 얻은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 53,700 전일대비 600 등락률 -1.10% 거래량 289,619 전일가 54,300 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 "내가 정한 2시간은 데이터 무제한" KT, 맞춤형 데이터 상품 출시GS편의점 광고판에 KT 기술 도입…데이터 결합으로 타깃 광고신한카드, 통신3사 갤폴드·플립7 고객 최대 10만원 캐시백 전 종목 시세 보기 close 와 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 14,590 전일대비 30 등락률 +0.21% 거래량 1,010,842 전일가 14,560 2025.08.08 15:30 기준 관련기사 'SKT 반사이익' LG유플러스…영업익 20%↑ 회선수 3000만(종합)SKT 해킹 반사효과 누린 LGU+…2분기 영업익 20% 증가 LG U+, 소상공인 공식몰 가입 35만 돌파…기념 프로모션 진행 전 종목 시세 보기 close 는 각각 1366만1813명(23.84%), 1118만347명(19.51%)으로 5월 대비 시장 점유율이 0.07%포인트, 0.06%포인트 올랐다.

알뜰폰 가입자 수는 1011만684명(17.64%)으로 1000만명을 첫 돌파했다.

통신업계에 따르면 4월 해킹 사태 이후 8월 초까지 95만명 이상의 고객이 타 통신사로 이동했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



