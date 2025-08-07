본문 바로가기
카카오페이, AI 결제 주요기술 MCP 첫 공개

문채석기자

입력2025.08.07 10:10

자연어로 결제·취소…MCP·툴킷 시연

카카오페이 는 인공지능(AI) 결제의 근간이 될 '결제 MCP'와 에이전트 툴킷을 7일 공개했다.


카카오페이, AI 결제 주요기술 MCP 첫 공개
MCP는 AI 모델과 외부 도구·데이터 간 상호작용을 표준화한 통신 프로토콜이다. 결제 MCP는 AI 에이전트와 결제 응용 프로그램 인터페이스(API)를 안전하게 연동하는 기술이다.

이에 더해 에이전트 툴킷을 공개했다. 툴킷으로 AI 챗봇과 자연어로 소통하며 손쉽게 결제 기능을 구현할 수 있도록 만들었다.


카카오페이는 이날 에이전트 툴킷을 활용한 AI 에이전트와 결제 시스템이 연동된 시연도 공개했다.


사용자가 '결제 링크 생성해 줘', '결제 취소해 줘' 등 자연어로 결제 관련 요청을 하면 AI 에이전트가 실시간으로 해당 서비스를 안내했다.

카카오페이 관계자는 "MCP 및 에이전트 툴킷은 결제 AI 시대를 준비하는 첫걸음"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
