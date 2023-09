51분간 이어진 한중회담… '안보·경제' 협력 논의 주목

尹, 리창 총리와 한중회담… 열달만에 최고위급 대면

北 비핵화 위한 국제사회 단합 의지 요구 가능성

북러 정상 만남에 우려 표명 전망… '한일중' 협력까지

아세안(동남아시아국가연합) 정상회의 참석차 인도네시아를 방문 중인 윤석열 대통령이 7일(현지시간) 리창 중국 총리와 한중회담을 진행했다. 리창 총리는 지난해 11월 인도네시아 발리 주요 20개국(G20) 정상회의를 계기로 시진핑 국가주석과 회담한 이후 윤 대통령이 10개월 만에 대면하는 중국 최고위급 인사다.

대통령실에 따르면 윤 대통령은 이날 오후 3시 25분부터 총 51분간 자카르타 시내에서 리창 총리와 회담을 진행했다. 윤 대통령은 북러 정상회담에 대한 국제사회의 우려는 물론 한·일·중 정상회의 연내 개최를 위한 사전 논의에 나섰을 것으로 예상된다.

윤석열 대통령이 7일(현지시간) 인도네시아 자카르타 컨벤션 센터(JCC)에서 리창 중국 총리와 한·중국 회담을 하고 있다. [사진출처=연합뉴스]

이날 윤 대통령은 리창 총리가 회담장에 들어서자 영어로 "welcome, prime minister"라고 인사를 건넸다. 리창 총리도 영어로 "Nice to see you again"라고 화답했다.

윤 대통령은 전날 열린 아세안+3(한·일·중) 정상회의에서 리창 총리와 처음 만났지만 회담에서는 다양한 의견을 전했을 가능성이 높다. 북한 비핵화를 위한 국제사회 단합이 대표적으로, 윤 대통령은 아세안+3 정상회의에서 "북한 핵·미사일 개발의 주요 자금원인 해외 노동자 송출과 불법 사이버 활동의 차단을 위한 공조에 여러분의 관심과 협력을 부탁드린다"고 요청했다.

북러 정상회담이라는 불편한 변수도 논의 대상으로 거론된다. 북한과 러시아가 군사협력을 강화할 조짐이 보이는 만큼, 인도·태평양 지역 평화를 명분으로 중국을 압박할 기회여서다. 대통령실은 북러 정상회담에 대해 "미국을 포함해서 한국은 이 문제에 대해서 꽤 선제적으로 오랫동안 유심히 말하지 않고 지켜보고 있다"고 경고장을 날린 상태다. 북한이 핵·미사일 도발을 고도화하기 위해 러시아와 손을 잡는다면 한미 핵그룹 등 강화된 한미 동맹을 기반으로 공동대응하겠다는 뜻을 내비친 것으로 풀이된다.

한·일·중 정상회의라는 협력 기반도 빼놓을 수 없다. 윤 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 양국 관계 개선에 합의한 뒤 3국 정상회의 개최 가능성은 높아졌다. 최근 세 나라는 고위급 협의체 재가동에도 공감대를 형성했다. 여기에 국내 경제 상황도 챙겨야 하는 윤 대통령으로서는 최대 무역국인 중국과 경제 협력의 끈을 놓을 수도 없는 상황이다.

다만 중국을 대하는 윤 정부의 외교 기조가 전 정부와 다른 점은 더욱 명확해졌다. 전날 아세안+3 정상회의에서 윤 대통령은 "이른 시일 내 '한일중' 정상회의를 비롯한 3국 간 협력 메커니즘을 재개하기 위해 일본, 중국 정부와 긴밀히 소통해 가고자 한다"고 말했다. 통상 한국인들이 부르는 '한국-중국-일본'이 아니라 '한국-일본-중국' 순으로 언급했다. 한일 관계 개선을 시작으로 한·미·일 협력까지 제도화한 윤 대통령이 가치와 자유의 연대를 기초로 미일과 보다 긴밀한 협력이 이뤄지고 있다는 점을 강조한 것으로 풀이된다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

자카르타=이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



