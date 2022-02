곡성군, 전입 학생에게 연 20만 원 지원

전입한 고등학생 대학생 대상, 인구 유입 효과 기대

[곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자] 전남 곡성군은 지역에 전입한 고등학생과 대학생에게 연 20만원을 지급한다고 밝혔다.

지원을 받기 위해서는 타 시군구에 거주하다 학업을 목적으로 전입해 주민등록을 유지하고 있어야 한다.

또한 지역 내 고등학교나 대학교에 재학 중이면서 학교 기숙사 또는 지역 내 원룸 등에 거주하고 있어야 한다.

신청은 오는 3월 1일부터 예산 소진 시까지이며 총 200명을 모집한다.

접수는 곡성군 인구정책과 인구정책팀이며 평일 근무시간 내에 방문 또는 등기 우편으로 서류를 제출해야 한다.

신청은 학교별로 신청서를 취합해 제출하는 것이 원칙이지만 학생 개별 신청도 가능하다.

필요한 서류로는 신청서, 개인정보 수집 이용 및 제공 동의서, 주민등록초본(주소 변동 이력 포함), 건강보험증 추가발급 신청서(학부모가 건강보험 지역가입자일 경우)를 준비해야 한다.

모든 제출 서류는 신청일 기준 1개월 이내에 발급된 것만 유효하다.

곡성군은 전입학생 지원이 학생들의 지역 거주 의향을 높여 인구 유입에 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

또한 실제로 지역에 거주하고 있으면서도 전입은 하지 않는 사례를 줄여 인구 수 오차를 바로잡는 데에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

군 관계자는 “지난해까지는 반기별 5만 원씩 연 10만 원을 지급했으나 교통비 등 학생들의 부담이 늘어나 올해부터는 지원금을 2배로 올렸다. 많은 신청 바란다”고 말했다.

곡성=아시아경제 호남취재본부 차종선 기자 cha6960@asiae.co.kr