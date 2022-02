NS홈쇼핑, LG스텐바이미 한정 수량 판매…“품절대란템 구매하세요”

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 오는 26일 품절 대란을 일으키고 있는 ‘LG스텐바이미’를 한정 수량으로 판매한다고 25일 밝혔다.

LG스탠바이미는 무선으로 자유롭게 이동하며 필요할 때 곁에 두고 사용할 수 있는 나를 위한 프라이빗 스크린이다. 온 가족이 TV를 시청할 때 따로 보고 싶은 나만의 콘텐츠를 나만의 장소에서 나만의 TV로 즐길 수 있다.

이번 방송에서는 ‘LG 울트라HD TV 인공지능 씽큐’도 최저가 찬스로 만날 수 있다. 이 상품은 4K울트라 화질이 보여주는 선명함의 차이를 확인 할 수 있다

NS홈쇼핑 애플리케이션(앱)에서는 50만원 이상 구매 시 5만원 적립금을 제공하며, ‘범상치 않은 주말 2월 기적의 쇼핑’ 적립금 증정 이벤트에 응모하면 2만원 적립금도 추가로 받을 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 “각자의 생활에 맞춘 다양한 모니터, 스크린, 테블릿, 대형TV등 더 다양한 형태의 가전 구매가 늘어날 것으로 보고 집콕족을 위한 프라이빗 스크린과 대형 초고화질 TV의 특가방송을 마련했다”며 “앞으로도 트렌드에 맞춘 가전 모음 특집방송을 통해 쇼핑의 즐거움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr