졸업식도 언택트 시대 … 동의대, 메타버스 가상캠퍼스 졸업식 이벤트 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 동의대는 지난 18일 코로나19로 인해 ‘2021학년도 전기 학위수여식’ 일정이 취소돼 ‘메타버스 가상캠퍼스 졸업식 이벤트’를 진행했다.

마인크래프트 가상캠퍼스에서 지난 18일 오후 2시부터 10시까지 진행된 졸업식 이벤트는 양궁과 컬링, 레이싱 경기, 학사모 이벤트 등이 진행됐다.

사전 접수로 학생의 사연이 담긴 졸업 축하 현수막을 가상공간에 게시하기도 했다.

동의대는 대학혁신사업단의 특성화 사업으로 지난해 4월부터 ‘메타캠퍼스 구현 및 언택트기반 생태계 조성’ 프로그램을 진행하고 있다.

동의대는 지난해 8월에도 후기 졸업식을 기념해 ‘동의대학교 마인크래프트 크루 1기’ 학생이 건축 중인 가상캠퍼스를 공개했다.

서버오픈 이벤트로 캠퍼스투어, 졸업 축하 현수막 게시, 단체사진 촬영 등도 진행하고 유튜브 채널에 생중계했다.

행사에는 마인크래프트 서버로 재학생과 졸업생 100여명이 참여했다.

행사를 주관한 동의대학교 마인크래프트 크루 2기 크루장을 맡고 있는 컴퓨터공학과 박창주 씨는 “졸업식 이벤트에서 피드백을 받아 부족한 점을 보완하고 새로운 미니게임 콘텐츠를 넣어서 오는 2일에 입학식 행사를 진행할 예정이다”고 말했다.

박창주 씨는 “현재는 서버를 이벤트 시간에만 오픈하고 있지만, 메타버스 크루가 안정이 되고 건물이 완성되면 누구나 캠퍼스를 둘러볼 수 있도록 서버 항시 오픈을 목표로 하고 있다”고 덧붙였다.

특성화사업단 프로그램을 진행하고 있는 동의대 로봇·자동화공학전공 옥승호 교수는 “언택트 기반 AR·VR 기술 연구와 이를 활용한 콘텐츠를 개발해 교육 환경과 문화가 급격히 변화하는 상황에 대응하고자 한다”고 말했다.

동의대 마인크래프트 크루 2기에는 로봇·자동화공학전공 옥승호 교수와 소방방재행정학과 김윤희 교수, 신문방송학과 이상욱 교수, 로봇·자동화공학전공, 건축공학전공, 컴퓨터공학과, 간호학과, 광고홍보학전공, 디지털콘텐츠학전공, 식품영양학전공, 기계자동차로봇부품공학부, 컴퓨터소프트웨어공학전공, 신소재공학부, 화학환경공학부 등 다양한 학과와 전공 학생 15명이 참여했다.

크루는 가상캠퍼스 건축과 서버 관리, AR·VR 기술을 활용한 콘텐츠 제작, 졸업과 입학 이벤트 개최 등을 진행하고 있다.

