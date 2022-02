“봄 코디, 한 발 빠르게 준비하세요” 쓱닷컴, SS 패션위크 진행

[아시아경제 전진영 기자] SSG닷컴이 올해 첫 출시한 신상 패션 아이템을 소개하는 프로모션을 열고 봄맞이 패션 수요 공략에 나선다. MZ세대 공략을 위해 ‘드롭’ 세일 판매 및 패션 유튜버와의 협업도 선보인다.

21일 SSG닷컴에 따르면 27일까지 일주일 간 ‘2022 SS(봄·여름) 패션 위크’ 프로모션을 진행한다.

여성패션에서는 ‘마시모두띠’, ‘베스띠벨리’, ‘질스튜어트뉴욕’, ‘온앤온’ 등, 남성패션에서는 ‘마시모두띠’, ‘보스’, ‘커스텀멜로우’, ‘캘빈클라인 진’ 등 봄맞이 신상품을 추천한다. ‘쿠론’, ‘칼린’ 가방과 ‘다이아미’ 주얼리, ‘자주’ 홈웨어 신상품도 만나볼 수 있다.

날씨가 따뜻해지며 야외 활동이 늘어나는 점을 고려해 ‘나이키’, ‘아디다스’, ‘뉴발란스’ 등 스포츠 상품과 ‘크레모아’, ‘미니멀웍스’, ‘지프’ 등 캠핑용품, ‘아이더’,’ 네파’ 등 등산용품도 함께 준비했다.

캐주얼 연합전, 골프웨어 신상전, 아웃도어 스포츠 대전, 신학기 대전, 해외직구 대전 등 테마별로 기획전을 마련해 한 눈에 둘러볼 수 있도록 했다. ‘H&M’, ‘쥬크’, ‘아이더’, ‘디디에두보’, ‘바버’ 브랜드 상품을 모아 놓은 ‘브랜드 쇼케이스’도 연다.

새내기 대학생을 위한 캠퍼스룩, 사회초년생을 위한 오피스룩, 골프에 갓 입문한 골린이를 위한 골프웨어 등 TPO(시간·장소·상황)별 패션 아이템도 함께 제안한다.

같은 기간 MZ세대 공략을 위한 ‘뉴 노멀 스타일’ 프로모션도 실시한다. 매일 오전 10시부터 12시까지 일별 1개 상품 드롭 세일을 진행하며 최대 78% 할인가에 선보인다. 행사 첫 날인 21일에는 ‘라이풀 베스트 스웨터’를 62% 할인한 4만 9천원에, 22일에는 ‘간트 옥스포드 셔츠’를 78% 할인한 3만원에 한정 수량 판매한다. 이 외에도 ‘비욘드클로젯’, ‘더센토르’, ‘플루크’, ‘온앤온’, ‘지컷’ 브랜드가 참여한다.

이 외에도 스트릿, 감성. 개성, 웨어러블 등 테마별로 어울리는 브랜드를 선정해 관련 상품을 제안한다. ‘베루툼’, ‘38컴온커먼’, ‘룩캐스트’, ‘클럿스튜디오’, ‘노앙’ 등 다양한 브랜드를 만나볼 수 있다. 추가로 아우터, 맨투맨, 셔츠, 팬츠, 스커트 등 패션 아이템별로 인기 상품도 추천한다.

이날 오후 7시에는 39만명의 구독자를 보유한 ‘쩡대의 패션하우스’ 유튜브 채널에서 ‘뉴 노멀 스타일’ 프로모션을 소개하는 라이브방송을 진행해 MZ세대 고객과 적극적으로 소통할 계획이다.

사은 혜택도 있다. 신세계몰 및 신세계백화점몰 패션 카테고리에서 10만원 이상 구매한 고객에게 SSG머니 5천원을, 20만원 이상 구매 고객에게 SSG머니 1만원을 적립한다.

또한, 매일 오전 9시부터 선착순 1,500명에게 트렌드 패션 100개 브랜드 상품 구매시 사용 가능한 무료배송 쿠폰도 발급한다.

SSG닷컴 관계자는 “다양한 고객층을 아우를 수 있도록 패션 브랜드 및 상품을 폭넓게 구성했다”며 “쓱닷컴 패션 바이어가 엄선한 아이템으로 화사한 봄 코디를 준비했으면 한다”고 말했다.

