[올림픽]봅슬레이 원윤종 팀 18위로 결선 진출…석영진 팀 최종 25위

[아시아경제 김희윤 기자] 한국 봅슬레이 4인조 대표 원윤종 팀과 석영진 팀이 위대한 도전을 이어갔다. 두 팀 중 원윤종 팀이 4차 시기에 진출했다.

원윤종 파일럿과 김진수, 김동현(이상 강원도청), 정현우(한국체대)로 구성된 원윤종 팀은 20일(한국시간) 중국 베이징 옌칭의 국립 슬라이딩 센터에서 열린 2022 베이징 동계 올림픽 봅슬레이 남자 4인승 3차 시기에서 59초38로 결승선에 들어왔다.

앞서 19일 열린 1,2차 시기 합산 기록 2분58초43인 원윤종 팀은 3차 시기에서 18위를 지키고 있다. 20위까지 진출하는 4차 시기 진출 티켓을 확보했다. 기록은 사실상 메달권과 멀어졌다.

파일럿 석영진(강원도청), 김태양(한국체대), 김형근(강원BS경기연맹), 신예찬(한국체대), 박창현(가톨릭관동대)으로 구성된 석영진 팀은 3차 시기에서 59초91를 기록했다.

1,2,3차 시기 합계 기록 2분59초96을 기록한 석영진 팀은 25위를 기록해 3차 주행으로 대회를 마무리했다.

1위는 3차시기 까지 합계 2분55초17을 기록한 독일의 프란체스코 프리드리히 팀이다.

