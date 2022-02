안철수 “목숨 걸고 고인 희생 헛되지 않게”…완주 의지 재확인

"반드시 위기 상황의 대한민국 구해야겠다"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대선 후보는 19일 유세버스 사고로 목숨을 잃은 지역 선대위원장을 추모하며 "제 목숨을 걸고 그분의 희생이 헛되이 되는 일이 절대로 없어야겠다는 생각과 다짐, 각오를 하게 됐다"고 밝혔다.

안 후보는 이날 오후 '결코 멈추지 않겠습니다'라는 제목으로 진행한 유튜브 '안철수TV' 라이브 방송에서 "발인할 때 고인을 보내드리고 각오를 말씀드리고 정말 수많은 생각이 제 머릿속을 스쳐 지나갔다"며 이같이 말했다.

안 후보는 "일주일 전의 안철수와 지금의 안철수가 정말 각오와 결기가 다르다는 걸 말씀드리고 싶었다. 지금 웃고 편안한 표정으로 (방송)하고 있지만, 마음 속은 어느 때보다 단단하다"며 "돌아가신 분이 정말 죽음이 헛되면 절대로 안 되겠다는 각오가 제 마음 속에 굉장히 뿌리깊이 박혀 있다"고 강조했다. 그러면서 "반드시 위기 상황의 대한민국을 구해야겠다. 돌아가신 분들을 생각해서라도 그게 제 역사적 소명이라고 각오를 다지고 있다"고 완주 의지를 재확인했다.

안 후보는 "사고 소식을 듣고 바로 천안으로 가서 (고인의) 부인을 뵈었는데 휴대전화 사진을 보여주셨다. 바로 전날 선거운동원 운동복을 받아서 그걸 입고 너무 좋아하시면서 찍은 사진이 여러 장 있었다"며 말을 잇지 못했다. 이어 "(유족들이) 고인을 위해 더 열심히 뛰어달라고 오히려 그러셨다. 그래서 제가 참 드릴 말씀이 없었다"고 밝혔다.

안 후보는 "제가 (영결식 때) 조사에서도 말씀드렸지만, 우리 목표가 정권교체뿐만 아니라 사실은 정권교체는 하나의 수단이고 더 좋은 대한민국을 만들기 위해 정권교체가 필요한 것"이라며 "정권교체만 하고 달라지는 게 아무것도 없으면 무슨 소용인가. 많은 분이 선후를 혼동하는 거 아닌가 싶다"고 말했다.

