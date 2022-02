교통사고 잦은 곳 개선하니 사망자 72%↓…교통사고는 31% 감소

행안부, 지난해까지 1만 1803개소 개선…올해 297개소 개선 추진

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 지자체 교통사고 잦은 곳 개선사업을 시행한 지역에서 교통사고 사망자 수는 72.1%, 교통사고 발생 건수는 31.5% 감소했다고 20일 밝혔다.

행안부에 따르면 사업 시행 전 3년간 연평균 사망자 수는 32.3명이었으나 개선사업 시행 후인 2020년에는 9명으로 72.1% 감소했다. 교통사고 발생 건수 또한 사업 시행 전 연평균 2262건에서 1549건으로 31.5% 감소해 신호·과속단속장비 설치, 교통안전표지·노면표시 등 간단한 교통안전시설 개선만으로도 사업효과가 매우 높은 것으로 나타났다.

서울특별시 용산구 한강1가 14 삼각지교차로의 경우 진행 방향 혼선으로 인한 차로변경사고와 보행자 무단횡단 다발 지역으로 개선 전에는 연평균 16건의 교통사고가 발생했다. 진행 방향 혼선방지용 노면색깔유도선 및 보행자 무단횡단방지 시설 등 설치한 결과 사업 시행 전과 비교해 교통사고는 8건으로 50% 감소했다.

또한 충북 청주시 흥덕구 옥산면 신촌리 신촌교차로는 비교적 한산한 도로로서 잦은 과속 및 신호위반, 급격한 우회전 합류로 개선 전 연평균 6.3건의 교통사고가 발생했다. 고정식 신호·과속단속장비 및 이격식 미끄럼방지포장 설치, 진로변경제한선 등을 설치한 결과 개선사업 후 교통사고는 1건으로 사업 시행 전보다 84.1% 감소했다.

전라북도 부안군 행안면 삼간리 삼간사거리의 경우에는 점멸신호 운영 및 교차로 면적 과다로 차량의 무분별한 교차로 통행으로 개선 전 연평균 4.3건의 교통사고가 발생했다. 회전교차로 설치, 교통안전표지 및 노면표시 설치 등 개선 사업 이후에는 교통사고 및 사상자가 발생하지 않았다.

행안부는 교통사고로 인한 피해를 예방하기 위해 1988년부터 교통사고 잦은 곳을 대상으로 개선사업을 추진해 지난해까지 전국 1만 1803개소를 개선한 바 있다. 올해는 전국 297개소의 교통사고 잦은 곳 개선사업을 추진할 계획이다.

정구창 안전정책실장은 “교통사고가 자주 발생하는 곳에 대해서는 철저한 사고 원인 분석 후 맞춤형 개선대책을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조하면서 “국민생명보호를 위해 지자체· 도로교통공단과 협력하여 사업효과가 검증된 교통사고 잦은 곳 개선사업을 지속 추진·관리해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr