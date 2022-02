안철수, 중구보건소 의료봉사로 나흘 만에 선거운동 재개

아내 김미경 서울대 교수 동행

[아시아경제 이기민 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 19일 부인인 김미경 서울대 교수와 함께 코로나19 의료 자원봉사를 하며 선거운동을 재개했다.

공식 선거운동 첫날인 이달 15일 충남 천안 유세버스 사망 사고가 발생해 선거운동을 전면 중단한 지 나흘 만이다.

안 후보는 이날 오전 김 교수와 함께 서울 중구보건소 선별진료소에 1시간 가량 코로나19 검체 채취 의료봉사를 했다. 중구보건소는 김 교수가 지난해 7월부터 매주 주말 의료 봉사활동을 한 곳이다. 김 교수는 지난 13일 코로나19 확진 판정을 받은 후 병원에 입원했다가 전날 퇴원했다.

안 후보는 김 교수의 방역 장비 착용을 꼼꼼히 살피며 돕는 등 아내를 각별히 챙기는 모습이었다.

김 교수는 퇴원 직후 안 후보에게 "현재 급속하게 확산하는 오미크론으로 힘들어 하는 국민들께 조금이나마 힘을 보탰으면 한다"며 곧바로 의료봉사에 나서겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.

안 후보는 중구보건소에서 기자들과 만나 "최근에 오미크론 확산 때문에 많은 분들이 굉장히 고생을 많이 하고 계신다. 특히 의료진 부족으로 인해 의료진분들이 고생을 많이 하고 계셔서 조그만 도움이라도 드리고 싶어 이렇게 둘이서 찾아뵙게 됐다"고 말했다. 이어 "아무쪼록 많은 국민들이 합심해서 이번 고비를 잘 넘기면 좋겠다. 저도 함께 하겠다"고 밝혔다. 다만 야권 후보 단일화 등 대선 관련 현안에 대해서는 언급하지 않았다.

'유세버스 사망사고'와 관련, 장례절차가 모두 마무리됨에 따라 국민의당 지도부도 일제히 선거운동을 재개했다.

권은희 원내대표는 이날 오후 광주 동구 증심사를 찾은 등산객들과 인사하고, 광주 북구로 이동해 장등동삼거리에서 나들이객 인사를 한다. 국민의당 지도부는 이번 사고로 전국에 18대를 배치했던 유세 버스를 아예 사용할 수 없게 된 상황 등을 감안, 다음주 선거운동 전략을 논의할 것으로 알려졌다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr