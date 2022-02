[아시아경제 이정윤 기자] 에너토크 에너토크 019990 | 코스닥 증권정보 현재가 13,750 전일대비 250 등락률 +1.85% 거래량 3,075,872 전일가 13,500 2022.02.18 15:14 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제위메이드 쉬었다, 2月 반드시 터질 초대형 "제2의 위메이드"주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close 가 보통주 1주당 70원의 현금 결산배당을 결정했다고 18일 공시했다.

배당금 총액은 6억6636만원이며 시가배당률은 0.65%이다.

