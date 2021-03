[아시아경제 지연진 기자] 에너토크 에너토크 019990 | 코스닥 증권정보 현재가 6,870 전일대비 130 등락률 +1.93% 거래량 1,187,428 전일가 6,740 2021.03.12 13:59 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정에너토크, 주가 5430원 (8.38%)… 게시판 '북적'에너토크, 지난해 영업이익 3억원…전년대비 77%↑ close 는 현저한 시황변동에 대한 코스닥시장본부의 조회공시 요구에 대해 "별도로 공시할 중요한 정보가 없다"고 12일 공시했다.

에너토크는 이달초부터 상승세를 보였으며 특히 지난 9일 종가기준 15.97% 오른데 이어 지난 11일에도 15.21% 오른 6740원에 거래를 마쳤다. 이날 오후 1시43분 기준 주가는 전일대비 1.78% 상승 중이다.

