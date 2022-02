피자헛, 태국 맛 즐길 ‘푸팟퐁커리 피자’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자]한국피자헛은 태국 대표 요리를 그대로 담아 특별한 ‘푸팟퐁커리 피자’를 출시했다고 14일 밝혔다.

푸팟퐁커리 피자는 껍데기가 얇고 부드러운 게를 튀겨 카레로 볶은 태국 음식 푸팟퐁커리를 메뉴로 활용해 부드러운 코코넛 밀크와 크랩미트를 듬뿍 담아낸 것이 특징이다. 얇고 바삭한 난에 푸팟퐁커리를 찍어 먹는 듯한 씬, 기름에 튀기듯이 구워내어 겉은 바삭 속은 촉촉한 피자헛만의 시그니처 팬, 담백하고 폭신한 에어도우로 푸팟퐁커리 본연의 맛을 느낄 수 있는 마니아 등 3종으로 출시돼 취향에 맞게 즐길 수 있다.

특히 직접 손으로 펴서 만들어 씹을수록 고소한 풍미와 폭신폭신한 식감을 자랑하는 마니아 피자 주문 시 자사 온라인 회원에 한해 배달 30%, 포장 40%의 할인 혜택을 제공한다. 포장 주문 시 정가 2만5000원에서 40% 할인된 1만5000원에 주문 가능하다.

푸팟퐁커리 피자는 피자헛의 메가더블박스로도 가성비 있게 접할 수 있다. 메가더블박스로 주문 시 메가크런치 라지 사이즈 2판을 최대 37% 할인된 1만9900원부터 만나볼 수 있다.

신제품뿐 아니라 씬 뿜뿜불고기, 씬 케미콤보, 씬 순삭포테이토, 씬 얌얌페페로니, 씬 제주고르곤졸라 등 기존 메가크런치 5종도 할인가로 즐길 수 있다.

