尹측, 安국민경선 제안에 '역선택' 우려…"결단 내려주길"

이양수 수석대변인, 13일 논평 통해 단일화 관련 윤석열 측 입장 밝혀

사실상 여론조사 방식은 거부한 것으로 보여

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선후보의 야권 단일화 제안에 대해 윤석열 국민의힘 대선 후보 측은 '역선택'을 우려한다는 입장을 내놨다. 사실상 여론조사 방식의 단일화는 거부한 것이다.

이양수 국민의힘 선거대책본부 수석대변인은 13일 입장문을 통해 "안 후보가 '국민경선'이라 지칭해 제안한 방식은, 정권교체를 원하는 국민적 요구에 오히려 역행할 위험을 안고 있다"며 "윤 후보와 안 후보 간 지지율 격차가 큰 상태에서, 정권교체를 바라지 않는 더불어민주당과 이재명 후보의 농간에 넘어가 야권분열책으로 악용될 우려가 크기 때문"이라고 밝혔다.

이어 이 수석대변인은 "안 후보가 정권교체라는 국민적 열망과 대의를 존중해 야권통합을 위한 용기 있는 결단을 내려주길 기대한다"며 "윤 후보는 열린 마음으로 안 후보와 야권통합을 위한 허심탄회한 논의를 해나갈 것"고 말했다. 안 후보가 언급한 국민경선은 사실상 거부하고, 다른 방식을 논의하자는 것이다.

앞서 안 후보는 이날 오전 본인 유튜브를 통해 개최한 특별 기자회견에서 "더 좋은 정권교체를 위해, 구체제 종식과 국민 통합의 길을 가기 위해 야권후보 단일화를 제안한다"며 "제 제안에 대한 윤 후보의 진정성 있는 화답을 기대한다"고 얘기했다.

단일화 방식은 국민경선을 주장했다. 안 후보는 "먼저 차기 정부의 국정 비전과 혁신 과제를 국민 앞에 공동 발표하고 이행할 것을 약속한 후 여론조사 국민경선을 통해 단일 후보를 정하고 누가 후보가 되든 서로의 러닝메이트가 되면 압도적 승리를 이끌어낼 수 있다"며 "누가 더 미래를 이끌 적임자인지를 오롯이 국민 판단에 맡기면 경선은 복잡할 일도 시간 끌 일도 없다"고 강조했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr박준이 기자 giver@asiae.co.kr