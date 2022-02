장성군, 11일까지 ‘SNS 서포터즈’ 모집

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 오는 11일까지 ‘2022년 제 6기 SNS 서포터즈’를 모집한다고 8일 밝혔다.

SNS 서포터즈는 축제, 행사 등 다양한 군정 소식과 관광 명소, 맛집 등을 자신의 블로그나 SNS를 통해 알리는 역할을 한다.

모집 인원은 총 40명이다.

지원 자격은 군에 관심이 많고 SNS 활동, 취재 및 영상 촬영이 가능한 사람이면 지역과 연령에 제한 없이 누구나 참여 가능하다.

특히 올해에는 블로그 서포터즈와 구분해 영상 서포터즈를 신규로 선발한다.

다채롭고 재치있는 영상으로 발 빠르고 생생한 지역 홍보가 가능할 것으로 기대된다.

서포터즈 활동기간은 내년 2월까지이다.

신청은 장성군 홈페이지 고시공고에서 지원신청서를 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다.

군 관계자는 “블로그와 영상을 활용한 트렌드에 맞는 지역 홍보로 대중과 더욱 소통하겠다”며 “사진 및 영상 촬영에 능숙한 분들의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

한편 군은 지난해 ‘제14회 대한민국소통어워즈 인터넷소통부문’에서 대상을 수상한 바 있다.

장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자 chg6001@asiae.co.kr