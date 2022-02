윤석열, 이재명 제주 해저터널공약에 “제2공항이 우선”... 입도세는 불합리

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 5일 제주도 강정마을회관에서 진행된 기자간담회에서 민주당 이재명 후보의 공약인 서울-제주 고속철도 해저터널 공약에 대해 제2공항이 먼저이고 제주도 방문 때 부과하는 환경 보존기금 일명 ‘입도세’에 대해서는 불합리하다고 밝혔다.

윤 후보는 기자간담회에서 민주당 이재명 대선후보의 제주도 공약 중 하나인 서울-제주 고속철도 해저터널보다는 현재 제2공항이 우선이라고 말하며 제주도 제2공항 건설 찬성 입장을 밝혔다.

이어 윤 후보는 “해저터널은 비용이 17조 원이 들것으로 추산된다. 공항 건립을 먼저 하고, 이후에 제주 관광객과 방문자 수요, 경제성을 고려해서 판단하는 게 낫다.”며 “지금은 제2공항 건립이 우선인 것 같다”고 강조했다.

또한 민주당에서 입법 추진하고 있는 제주도 방문할 때 부과하는 환경 보존기금 일명‘입도세’ 관련해서 윤 후보는 “일장일단이 있는데 환경훼손 행위를 하는 행위에 대해서 환경 보존기금을 부여하는 것은 찬성하지만 제주도 들어오는 사람 모두에게 획일적으로 얼마씩 걷는 ‘인두세 ’방식은 불합리다”하다고 밝혔다.

한편 윤 후보는 이와 더불어 전기차 등에서 발생하는 폐배터리와 태양광에 사용된 폐패널을 제주 안에서 친환경적으로 자체 처리할 수 있는 시설이 필요하다는 의견을 냈다.

