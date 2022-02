[아시아경제 이정윤 기자] 삼익THK 삼익THK 004380 | 코스피 증권정보 현재가 13,000 전일대비 300 등락률 +2.36% 거래량 184,307 전일가 12,700 2022.02.04 14:02 장중(20분지연) 관련기사 삼익THK, 1주당 300원 현금배당 결정[특징주] 삼익THK, 과거 삼성과 로봇 공동개발…대형 M&A 수혜 기대감 강세삼익THK, 주당 150원 현금배당 결정 close 는 지난해 영업이익이 전년 대비 158.2% 증가한 148억999만6000원이라고 4일 공시했다.

지난해 매출액은 전년보다 17.7% 증가한 3104억8462만원, 당기순이익은 전년 대비 164.9% 증가한 118억1225만9000원으로 집계됐다.

회사 측은 "국내 기업들의 설비투자 증가에 따른 매출액 및 영업이익 증가"라고 밝혔다.

