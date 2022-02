속보[아시아경제 임주형 기자] 오후 6시까지 경기 제외 전국 8천644명 확진…어제보다 255명↓

경기 지역은 시스템 장애로 확진자 수가 파악되지 않아 중간 집계에서 제외됐다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr