文대통령 "K9 수출, 우리 무기체계 우수성 인정받아"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 1일 이집트 현지에서 이루어진 K9 자주포 수출계약 체결과 관련, "우리나라 무기체계의 우수성을 다시 한번 인정받는 계기가 됐다"고 말했다.

문 대통령은 "이번 계약은 2조 원이 넘어, K9 자주포로서는 최대 규모의 수출을 기록했다"며 "국민들에게 좋은 소식을 선물하기 위해 명절 연휴를 반납하고 노력을 기울여 온 관계자들의 수고가 많았다"고 노고를 치하했다.

이어 "이제는 무기를 일방적으로 수출하는 것이 아니라 상대국과의 기술 협력과 현지 생산을 통해 서로 이득이 되는 방향을 취하고 있는데, 이번에도 양국 상생 협력의 모범적인 사례가 됐다"며 계약이 이루어지기까지 방산업체(한화디펜스)와 정부 기관들이 유기적인 협력을 하는 등 '원팀 정신'이 돋보였다고 평가했다.

청와대는 "문 대통령은 지난달 20일 한-이집트 정상회담에서 K9 자주포 계약에 대해 심도있게 논의하고 최종 타결을 위해 함께 노력해 나가기로 하면서, 방사청장에게 양국 간 건전한 관계와 발전을 염두에 두고 협상을 하라고 지시한 바 있다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr