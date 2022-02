이준석 '호남 힘으로 정권교체'…20% 득표율 목표로 무등산 등반

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 광주 무등산에 올라 대선에서 호남 득표율 20% 이상을 달성하겠다는 각오를 밝혔다.

이 대표는 2일 새벽 4시 30분께 무등산 등반을 시작해 오전 7시에 서석대에 등정해 해돋이를 보았다. 이 대표는 서석대에서 '호남의 힘으로 정권교체'라는 글귀가 적힌 작은 현수막을 펼쳐 보이며 "이번 대선에서 우리 윤석열 국민의힘 대선후보가 20% 이상 득표해 많은 지지를 받아 지역 구도가 깨졌으면 좋겠다"고 기원했다.

이 대표는 "2022년 임인년 새해를 맞아 저희 국민의힘이 다른 모습을 보여주고, 특히 2030 세대가 저희에게 2021년부터 많은 지지를 준 것처럼 새로운 것을 향해 도전하겠다"는 포부를 밝혔다. 또 "특히 호남, 광주·전남·전북에서 조금 더 나은 성과를 거두는 것이 저희 목표"라며 "그렇게 하기 위해 조금 더 낮은 자세로 다가서겠다는 의지로 오늘 무등산을 등반했고, 이틀 뒤에는 다도해 섬을 돌며 호남 주민들께 진정성과 공약을 알려드리겠다"고 덧붙였다.

앞서 윤 후보는 설 연휴를 앞두고 호남 지역 230만 가구에 손글씨로 작성한 손편지를 발송하기도 했다. 이에 이 대표는 "이번 선거에서 윤 후보의 호남에 대한 진심이 대한민국의 정치 개혁을 위해 오롯이 주민들께 닿을 수 있었으면 좋겠다"고 소망하기도 했다.

이 대표는 무등산 하산 중 기자들과 만난 자리에서 "지금까지 보수 정당 정치인들은 호남에 와서 5·18 행보 정도로 국한했었다"며 "저희는 일자리 문제를 비롯해 호남 구석구석을 돌면서 호남에 대한 저희 진심을 지금까지와 다른 방식으로 보일 수 있게 하겠다"고 다짐했다. 이어 3일부터 예정된 다도해 해역 순회 일정에 관해 "도서 지역 민원이나 현안을 공약화하는 작업을 시작하겠다"고 밝혔다.

이날 이 대표는 광주광역시 서구 화정동 아파트 공사 현장 붕괴 사고와 관련해 "광주에서 일어나는 일들에 대해 '국민의힘도 야당으로서 역할을 하겠다'고 말씀드렸고 서울에 올라가 국회 국토교통위원회 송언석 의원에게 말해서 실종자 가족들께서 요청하신 현대산업개발과 관련된 여러 조치를 진행했다"며 "앞으로도 긴밀히 소통하면서 이번 사고에 대해 저희가 대응하겠다"고 밝혔다.

이 외에도 전날 이재명 더불어민주당 후보와 윤 후보 간의 양자 토론이 무산된 것을 두고 "이번에 자료를 기반으로 해서 좀 더 높은 품질의 토론을 하려고 한 우리의 제안이 거부된 것에 대해 강한 유감을 표한다"고 표현했다. 그는 "저는 대장동 건이라든지, 여러 자료를 제시하는 것을 거부하는 쪽이 범인이라 본다"며 "윤 후보는 토론에 대해 상당히 많이 준비하고 있고 실제로 지난 경선 때 봤듯이 토론에 자신감을 갖고 임하고 있다"고 귀띔했다.

