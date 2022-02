캐나다 총리, 코로나19 확진…"상태 괜찮다, 원격 근무 예정"

[아시아경제 권서영 기자] 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리가 코로나19 확진 판정을 받았다.

31일(현지시간) AFP 통신은 트뤼도 총리가 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다는 사실을 공개했다고 보도했다. 트뤼도 총리는 "오늘 아침 코로나19 양성 판정을 받았다"는 글을 통해 이같이 전했다.

트뤼도 총리는 "상태가 괜찮다"며 "이번 주에는 공중 보건 수칙을 지키며 원격으로 근무할 예정"이라고 덧붙였다. 또 "모두 백신 및 부스터샷을 접종받길 바란다"고도 당부했다.

한편 트뤼도 총리는 지난 26일 코로나19 감염자와 접촉한 뒤 관저에서 자가 격리 중이었던 것으로 전해졌다. 트뤼도 총리는 50세로, 이달 초 부스터샷을 접종받은 바 있다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr