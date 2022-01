참신한 자원봉사 아이디어 최대 200만원 지원

동대문구, 일상 속 자원봉사 활성화 위해 2022년 ‘우수 자원봉사 프로그램' 공모...단체 별 최대 200만 원 지원… 2월3일까지 방문 신청 또는 전자메일로 접수 가능

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 일상 속 자원봉사 활성화를 위해 2022년 ‘우수 자원봉사 프로그램 공모사업’을 진행한다.

자원봉사캠프 및 현재 1365 자원봉사 포털에 등록됐으며 지역내 활동 중인 자원봉사단체일 경우 공모사업에 지원할 수 있다.

지원 분야는 사회복지, 지역사회 발전, 환경, 교육 등 자원봉사와 관련된 모든 분야다.

공모사업에 참여를 희망하는 봉사단체는 오는 2월3일까지 동대문구자원봉사센터 누리집에서 신청 서식을 내려 받아 작성한 뒤 동대문구청 3층 복지정책과로 방문 제출 하거나 전자메일(sseru1@ddm.go.kr)로 제출하면 된다.

자세한 내용은 자원봉사센터 누리집을 참고하거나 복지정책과로 문의하면 된다.

선정을 통해 총 1000만 원을 지원하며, 단체 별 최대 200만 원까지 지원된다. 단, 친목 도모 영리를 목적으로 하는 경우, 개인, 기업체 등 단체로 볼 수 없는 경우, 동일(유사) 사업으로 타 부처 및 자치단체에 중복 신청한 경우 등은 지원이 제외된다.

유덕열 동대문구청장은 “공모사업을 통해 참신하고 다양한 자원봉사 프로그램을 발굴하고 지원하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “지역에서 활동 중인 자원봉사단체들의 많은 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr