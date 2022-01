BTS ‘마이 유니버스’, 영국 싱글 차트 16주째 진입

[아시아경제 문혜원 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 밴드 콜드플레이와 발표한 협업곡 '마이 유니버스'(My Universe)가 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 16주째 진입에 성공했다.

28일(현지시간) 공개된 차트에 따르면 이 노래는 전주보다 6계단 하락한 36위를 기록했다.

마이 유니버스는 지난해 9월24일 발매 후 오피셜 싱글 차트 3위로 진입하며 최고 순위를 기록했다. 이어 12위, 15위, 5위, 7위, 13위, 12위, 17위, 19위, 24위, 86위, 92위를 기록하며 12주 연속 이름을 올렸다.

이어 2주간 차트에서 벗어났다가 이달 19위, 31위, 30위를 기록하며 차트에 다시 등장했다.

마이 유니버스는 세계에서 가장 큰 팬덤을 거느린 방탄소년단과 상업적으로 가장 성공한 밴드 중 하나인 콜드플레이가 협업해 화제를 모은 곡이다.

노래에는 방탄소년단 멤버들이 직접 쓴 한국어 가사도 실렸다. 두 그룹은 지난해 11월 열린 '2021 아메리칸 뮤직 어워즈'에서 전 세계 팬들에게 합동 무대를 처음 선보였다.

