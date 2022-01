"홈설족 쇼핑객 잡아라"…유통家, 연휴 행사 들썩

유명 브랜드 팝업스토어, 지역 연계 할인 행사 등 마련

유통업계가 설 연휴 집에서 휴식하면서 근거리 쇼핑을 즐기는 '홈설족'을 타깃으로 다양한 행사를 마련했다. 유명 브랜드 팝업스토어, 지역 연계 할인 행사 등을 선보이며 수요잡기에 나서는 모습이다.

29일 유통업계에 따르면 갤러리아백화점은 설 연휴와 포스트 설 마케팅으로 다양한 상품 행사와 팝업스토어를 선보인다.

서울 압구정동 갤러리아명품관은 다음달 21일까지 스코틀랜드 니트웨어 브랜드 '베리(BARRIE)' 팝업스토어를 진행한다. 이번 팝업에서는 2022년 봄·여름(S/S) 시즌 테마에 맞춰 골프 테마 및 폴로 클럽의 유산과 정신에서 영감 받은 새로운 컬렉션 등 다양한 제품을 만나볼 수 있다.

이탈리아 럭셔리 플라스틱 리빙 브랜드 '카르텔' 팝업스토어 역시 2월3일까지 진행한다. 플라스틱으로 만든 의자, 테이블, 조명 등 세계적인 디자이너들의 상품들을 만날 수 있다. 국내 가구 디자이너의 대표작을 소개하는 '아이앰히어' K-가구 팝업스토어도 2월3일까지 진행한다. 의류 브랜드 'YTO' 팝업스토어는 2월6일까지 진행된다. 한편 이탈리아 럭셔리 브랜드 '돌체앤가바나' 남성 매장이 지난 20일 신규 오픈, 의류, 신발, 액세서리 등 다양한 남성 신상 컬렉션을 선보인다.

갤러리아 광교에서는 설날을 맞아 2월2일까지 덴마크 디자인 스토어 '플라잉타이거 코펜하겐'의 빅 토이 상품을 50% 할인한다. '아쿠아플라넷 광교' 오픈 1주년을 기념해 30일까지 6층 유아동 브랜드 구매고객(20만원 이상) 대상으로 아쿠아플라넷 입장권 2매를 선착순 증정한다. '엠포리오 아르마니 특별 초대전'을 진행, 다양한 아우터 상품들을 2월4일부터 10일까지 할인가로 선보인다. 이외에도 '프리스비'에서 신학기 맞이 애플 제품 구매 프로모션을 2월 한 달간 진행한다.

대전 타임월드에서는 2월10일까지 ▲다우닝 신년 축하 인기 상품전 ▲가보건강침대 설 명절 효도 상품전 등 다양한 설 맞이 행사를 진행한다. 스웨덴 패션 브랜드 '코스(COS)'에서는 25만원 이상 구매시 카드 홀더를 증정하는 이벤트를 30일부터 2월5일까지 전개한다. 30일까지 골프존마켓 야마하 골프 특가를 선보이고, 신학기 가방 제안전을 3월1일까지 진행한다.

신세계사이먼은 경기 여주·파주·시흥과 부산 프리미엄 아울렛 인근의 유명 맛집·카페·관광 시설 등과 연계해 다양한 혜택을 제공하는 '지역 상생 마케팅'을 진행한다. 신세계사이먼은 "최근 쇼핑과 지역 관광을 동시에 즐기는 이른바 '원데이 쇼핑 트립' 명소로 프리미엄 아울렛이 각광 받고 있다"며 "공식 홈페이지와 애플리케이션(앱)을 통한 지역 핫플레이스 연계 마케팅으로 지역 관광 및 경제 활성화에 기여하는 상생 효과도 기대하고 있다"고 말했다.

여주 프리미엄 아울렛에서는 'VIP CLUB' 등급 이상 멤버십 고객에게 여주 지역 맛집 5곳과 제휴 혜택을 제공한다. 일본식 다이닝 맛집 '후도', 건강한 한식 맛집 '감성식탁', 이탈리안 레스토랑 'J-BISTRO', '카페 여주'의 전 품목 10% 할인 쿠폰을 제공하며, '여주 미술관 카페'에서는 커피 1잔을 무료로 제공한다.

파주 프리미엄 아울렛은 모든 등급의 멤버십 고객에게 지역의 핫플레이스 카페 4곳과 연계 한 '파주 카페 투어' 쿠폰을 제공한다. 'REDFIFE', 'MUNJIRI 535', 'DIRTY TRUNK'에서 전 품목 10% 할인을 받을 수 있다. 'AND TERRACE'에서는 아메리카노 1+1 서비스 또는 15% 할인을 선택할 수 있다. 지역 인기 관광지인 헤이리 마을 등 10곳 에서도 제휴 혜택을 제공한다.

부산 프리미엄 아울렛에서는 미디어 전문 미술관인 '뮤지엄 다' 입장권 30% 할인, '부산 아쿠아리움' 입장권 1+1 혜택, '해운대 블루라인파크 해변열차' 이용권 10% 할인, 부산 송정 '써피써피' 서핑 입문 강습 1만원 할인 혜택 등을 멤버십 고객에게 제공한다. 시흥 프리미엄 아울렛에서는 '솔트베이골프클럽' 그린피 1만원(18홀 기준) 할인권을 제공한다. 신세계사이먼 프리미엄 아울렛은 설 연휴 기간 중 2월1일 설날 당일을 제외 하고 정상 영업한다.

HDC아이파크몰은 설 연휴를 맞아 '봄 빛, 설빔' 선물전을 진행한다. 다음달 2일까지 캐주얼, 키즈, 잡화, 리빙, 식음(F&B) 카테고리 등에서 진행된다. 스포츠 브랜드 아디다스에서는 10~20% 할인 혜택을 제공하며 미즈노에서는 슈즈·의류를 최대 30% 할인된 가격에 선보인다. 실용적인 설빔 추천 이벤트로 레노마셔츠, 카운테스마라, 닥스편집샵, 올젠에서 셔츠와 타이 선물세트 상품을 최대 65% 할인해 준비한다. 추천 설 선물 대전으로 시코르에서 스킨, 헤어케어 기획세트, 설 선물 세트가 20% 특가 판매되며 루이까또즈, 아테스토니, 헤지스 스카프와 장갑이 20~40%, 텐디, 미소페, 소다, 세라, 엘칸토 남성화와 여성화가 최대 50% 할인 판매된다.

여성의류 특가전도 함께 진행된다. 패션파크 4층에서는 JJ지고트, SI, 요이츠, 쉬즈미스, 캐리스노트, 트리아나의 아우터 상품을 전 품목 최대 50% 할인된 가격에 구매 할 수 있으며, 리스트, 숲, 비즈트인뉴욕, W9 에서도 전 품목 10% 할인 행사가 열린다. 한편 아이파크몰 '봄 빛, 설빔' 선물전 기간 내 금, 토, 일 구매 고객에게는 '구매금액별 5% 상품권 증정' 이벤트도 진행된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr