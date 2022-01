청년 임차보증금 대출이자 지원 … 부산시, 청년 주거비 부담 완화 ‘머물자리론’ 시행

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 부산시가 청년의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 주거환경을 조성하기 위해 청년 임차보증금 대출이자를 지원하는 ‘머물자리론’을 시행한다.

‘머물자리론’은 한국주택금융공사가 임차대출금 전액을 보증하고 부산은행이 연 1.5% 금리로 최대 1억원까지 보증금 대출을 실행하며 부산시가 대출이자를 연간 최대 150만원까지 최장 4년간 청년에게 지원하는 사업이다.

‘머물자리론’은 4분기를 제외하고 분기별로 나눠 대상자를 모집하며 1분기 지원 인원은 총 200명이며 올해 총 1000명을 지원한다.

신청은 오는 14일부터 3월 6일까지이며 대상은 신청일 기준 부산시에 거주하는 만 19세에서 34세의 무주택 청년 세대주이다.

신청자는 본인 또는 부부합산 연 소득이 4000만원 이하여야 하고 임대차계약 체결 후 보증금 5% 이상을 지불해야 하는 등의 조건을 충족해야 한다.

지원 가능 주택은 부산시 소재 주택과 주거용 오피스텔로 임차보증금 2억원 이하이면서 전·월세 전환율 6.1% 이하인 주택이다.

자세한 사항은 청년정책 플랫폼에서 확인할 수 있다.

이번 사업에서는 기존의 자격요건 중 ‘부모명의 1주택 이하’ 조건을 없애는 등 대상자 범위를 확대했다.

주택소유자, 기초생활 수급자, 정부 주거지원 사업 참여자와 기존 머물자리론을 지원받은 사람은 머물자리론을 이용할 수 없다.

박형준 부산시장은 “올해는 더 많은 청년이 혜택을 받을 수 있도록 지원 규모와 대상 범위를 확대했다”며 “청년에게 힘이 될 수 있는 사업을 지속해서 확대·추진할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr