공영홈쇼핑, 경력 쇼호스트 공개채용

T커머스·라이브커머스·TV홈쇼핑 경력자 누구나 지원 가능

[아시아경제 김철현 기자] 공영홈쇼핑은 경력 쇼호스트 공개채용을 진행한다고 28일 밝혔다. 이번 채용은 라이브 커머스 등을 포함한 TV 홈쇼핑 방송 전반의 경력자를 대상으로 진행하며 나이·학력·성별 등의 제한이 없는 공개채용 방식이다.

서류전형에서 3분 분량의 본인 방송 자료 2건을 필수적으로 제출해야 한다. 면접에서는 공공기관인 공영홈쇼핑과의 적합성 여부 등을 종합적으로 심사해 평가할 예정이다. 채용과 관련된 자세한 내용은 공영홈쇼핑 회사소개 홈페이지 내 채용안내에서 확인할 수 있다.

공영홈쇼핑 관계자는 "쇼호스트는 화면을 통해 생산자의 제품정보뿐만 아니라, 정성과 믿음까지 담아 소비자들에게 정확히 알려주는 홈쇼핑의 얼굴"이라며 "공공기관 공영홈쇼핑과 함께 우리 중소기업과 농축수산의 판로를 지원하고 함께 성장해 나갈 역량 있는 인재들의 지원을 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr