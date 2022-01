아이오닉 5·투싼·GV80, 獨 전문지서 최고 수입차 선정

[아시아경제 최대열 기자] 현대자동차 아이오닉5와 투싼, 제네시스 GV80이 독일 자동차전문매체 아우토빌트가 선정한 최고의 수입차로 뽑혔다고 회사가 28일 전했다.

아우토빌트 편집자들이 참여한 이번 평가에는 차급에 따라 6개 부문에 전기차를 추가해 총 7개 부문에서 모델을 정했다. 아이오닉5는 전기차 부문에서, 투싼과 GV80은 각각 중형·대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 부문에서 선정됐다. 매체는 "현대차와 제네시스가 디자인·혁신·성능 등 다양한 부분에서 고객을 만족시켰다"라고 평가했다.

아이오닉5는 멀티 급속충전시스템 등 시중 전기차 가운데 충전속도가 가장 빠른 축에 속한다는 평을 받았다. 투싼은 디자인과 가격 대비 성능, GV80은 디자인과 주행중 노면소음을 줄여주는 기술이 좋은 평을 들었다고 회사는 설명했다. 이들 차종은 유럽 각국의 전문매체나 단체로부터 다양한 상을 받았다. 안드레아스-크리스토프 호프만 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,000 전일대비 4,500 등락률 -2.41% 거래량 350,226 전일가 186,500 2022.01.28 09:38 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 과대 인식…코스피·코스닥 상승 출발현대차·기아, 올해 목표 747만대…관건은 ‘반도체’만년 2위였던 현대차 영업부장, 작년엔 1위 됐다 close 유럽법인 상품·마케팅담당은 "혁신적인 기술, 신뢰할 수 있는 품질과 과감한 디자인이 좋은 평가를 받았다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr