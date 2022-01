용산구, 적극행정 전담 위원회 설치...성동구, 행복 경영 선포

[서울시 자치구 뉴스]용산구,적극행정위원회 구성, 위원장 부구청장 포함 총 15명 변호사, 교수 등 전문가 9명 외부위원 위촉, 안건별 참석하는 인력풀 형태...성동구와 공무원노조, 상생의 동반자로 일과 삶 조화시킨 행복경영 실천 다짐 후생복지·근무여건 개선 단체 교섭 협약체결로 전직원 공감과 적극행정 초석 다져

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 27일 적극행정위원회를 설치하고 첫 회의를 개최했다. 적극행정의 내실화를 다지기 위해서다.

구는 지난해 11월 위원회 운영 근거마련을 위해 적극행정조례를 개정했다. 위원회는 위원장인 부구청장을 포함한 내부위원 6명과 전문성과 공정성 확보를 위해 변호사, 교수, 기술사, 건축사 등 9명의 외부위원을 위촉, 총 15명으로 구성됐다.

1월 27일 개최된 2022년 제1차 적극행정위원회는 ▲위촉장 수여 ▲개회 ▲부위원장 호선 ▲업무보고 ▲안건 심의 ▲중점과제 선정 순으로 진행됐다.

이날 회의에서 위원들은 ‘2022년 적극행정 중점과제 사업’을 심의했다.

▲디지털 기반 노후·위험시설 안전관리시스템 구축 ▲마을형 치매전담 노인요양시설 (가칭)치매안심마을 조성 ▲적극적인 재해예방 활동으로 산업재해율 감소 추진 ▲안전한 환자관리를 위한 코로나19 재택치료 추진 등 구민생활과 밀접하고 선제적 대응이 필요한 총 4개 사업이 중점과제로 선정됐다.

성장현 용산구청장은 ”지난 25일 발표된 행정안전부 주관 적극행정 성과 점검에서 2021년 하반기 자치단체 적극행정 우수기관 장관표창을 수상했다“며 ”기존 방식에 안주하지 않고 주민불편 해소를 위해 적극적으로 노력을 기울인 결실이다. 오늘 구성된 적극행정위원회와 함께 앞으로도 주민이 체감할 수 있는 적극행정을 추진토록 하겠다”고 말했다.

지난해에는 전국 기초지방자치단체 최초 적극행정전담팀을 신설.(2021. 1. 1.) 서울시 주관 2021년 반부패 및 청렴실천 우수사례 우수, 2021년 상·하반기 적극행정 우수사례 경진대회에서 우수, 장려로 선정된 바 있다.

성동구(정원오)가 지난 26일 ‘성동구 행복 경영 선포식’을 통해 일과 삶의 풍요로운 조화를 위한 실천을 다짐하며 구민에게 보다 나은 행정서비스를 제공하기 위한 내실을 다졌다.

이번 선포식은 정원오 성동구청장과 이해일 성동구공무원노조지부장 등 15명의 교섭 대표위원들이 한 데 모여 성동구와 공무원노조가 상생의 동반자로서 일과 삶의 풍요로운 조화를 더욱 풍요롭게 만드는 행복 경영을 실천할 것을 다짐했다.

아울러 직원 모두가 누릴 수 있는 후생복지 사업 발굴에 적극 노력하고 서로 존중하고 배려하는 직장문화 조성과 근무환경 개선을 위해 상호 협력할 것을 약속했다. 장기화된 코로나19로 지친 직원들의 노고를 위로하고 일과 삶의 풍요로운 조화를 통한 직원 사기 증진을 위해 추진된 만큼 노사 실무협의 내용을 바탕으로 단체교섭 협약 체결도 함께 추진됐다.

이에 자긍심을 가지고 즐겁고 신나게 일할 수 있는 일터를 만들기 위해 직원들의 의견을 적극 반영, 주말없이 일하는 당직 업무 부담 경감 등 근무환경 개선과 연령에 따른 건강검진비 차등지원 등으로 직원 공감대를 높이고 실질적인 후생복지를 지원하도록 했다.

지난해 가족친화도시 재인증(2010최초)을 획득하며 가족친화경영을 위한 최고경영층의 관심과 의지 부분에서 높은 평가를 받아온 구는 이번 단체교섭 협약을 통해 확정한 총 10개의 지원 사업을 올해 즉시 도입해 성동구 전 직원의 사기를 진작시켜 구민에게 최고의 행정서비스를 제공한다는 방침이다.

선포식에 참석한 한 직원은 “코로나19 상황 장기화로 인한 각종 지원근무로 몸과 마음이 지칠대로 지친 시기에 직원들의 후생과 복지 혜택이 늘어난다니 힘이 난다”며 “모두가 힘든 시기지만 어려운 상황에서 마음을 다잡고 구민들에게 질 높은 행정서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정원오 성동구청장은 “직원행복이 구민만족 행정서비스로 이어질 수 있다”며 “직원들이 체감할 수 있는 근무 환경 개선을 위해 꾸준히 노력하겠다”고 말했다. 또 “특히 급증하는 코로나19 상황에 모두가 힘든 시기지만 우리 구민들을 위해 직원들이 자긍심을 갖고 적극 업무에 임해주기를 바란다”고 당부했다.

