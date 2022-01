‘레벨 업 유어 게임(LEVEL UP YOUR GAME)’.

타이틀리스트가 2022년형 AVX 골프공(사진)을 선보인다. 코어 중심부를 부드럽게 유지한 반면 바깥 부분 강도는 더욱 높아졌다. 하이 플렉스 케이싱 레이어 조합으로 더 빠른 볼 스피드와 더욱 낮은 롱게임 스핀을 구현한다. 여기에 캐스트 우레탄 엘라스토머 커버를 가미했다. 혁신적인 비거리와 함께 차원이 다른 부드러운 타구감으로 직결된다.

그린 주변에서는 향상된 스핀력과 쇼트게임 컨트롤을 자랑한다. 새로운 딤플 패턴으로 퍼포먼스 완성도를 높였다. 7가지 사이즈 서로 다른 딤플이 정교하게 조합된 348개 4면체 딤플 패턴이다. 화이트와 하이 옵틱 옐로우 등 2가지 컬러로 2월 초 출시된다. "2년 만에 새롭게 탄생했다"며 "독보적인 기술력을 장착한 프리미엄 퍼포먼스 모델"이라는 자랑이다. 전국 공식 대리점에서 살 수 있다.