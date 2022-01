‘이동자제’ 설 연휴, 볼만한 특집 프로그램은

동계올림픽 앞두고 스타들이 컬링 감동 재현한 파일럿 ‘컬링퀸즈’

세계 최고령 방송진행자 기네스 등재 앞둔 송해 헌정 뮤지컬 등 눈길

[아시아경제 김희윤 기자] "영미, 영미!" 2018 평창 동계올림픽에서 국민적인 관심을 받았던 컬링의 감동이 설 연휴 ‘안방 무대’를 수놓는다. 세계 최고령 진행자로 기네스 세계기록에 도전한 MC 송해를 위한 헌정 뮤지컬도 특집 편성으로 시청자를 찾아간다.

코로나19 변이 바이러스인 오미크론의 확산은 명절 방송가 풍경도 바꿔놓았다. 친인척 만남을 자제할 수밖에 없는 상황, 방송사들은 시청자들의 아쉬움을 달랠 다채로운 특집 프로그램을 준비했다. 예능 파일럿 방송부터 트로트 특집까지 흥미로운 프로그램이 설 연휴 기간 이어진다.

KBS는 국내 최고령 현역 연예인이자 근현대사의 질곡을 몸소 겪은 방송 진행자 송해의 삶을 특집 프로그램으로 준비했다. 그의 파란만장한 인생사를 트롯 뮤지컬로 제작한 ‘여러분 고맙습니다. 송해’를 오는 31일 선보인다. ‘그리운 내 고향을 주제’로 송해의 어린 시절을 다루는 1막에서는 박애리, 정동원, 이찬원 등이 등장해 어머니와 이별을 노래한다.

2막에서는 ‘젊은 날의 초상, 꿈을 이루다, 내 사랑 그녀’ 등을 주제로 이찬원, 태진아, 영탁, 김연자, 설하윤, 신유 등이 출연하고 3막은 ‘전국노래자랑, 여러분 고맙습니다’를 주제로 홍잠언, 송소희, 박서진, 김태연이 무대를 꾸민다. 4막에는 주인공 송해가 직접 출연해 시청자에게 감동과 설 명절의 의미를 전한다.

호랑이띠 가수 송가인은 새해 액을 쫓고 복을 비는 신명 가득한 국악 무대를 펼친다. KBS ‘2022 설 특집 조선팝 어게인 송가인’은 송 씨의 어머니인 송순단 명인과의 첫 합동 무대에 나선다. 스승 박금희 명창, 남상일 명창과 KBS 국악관현악단, AUX, 유희스카 등 다양한 출연진과 함께 전통 국악부터 트로트까지 다채로운 무대를 준비했다. 2월1일 오후 6시20분 KBS 2TV에서 방영된다.

MBC는 설 특집 파일럿 ‘얼음과 돌의 노래 컬링 퀸즈’를 준비했다. 배우, 아나운서, 프로 골퍼, 코미디언 등 대중에게 친숙한 각계의 스타급 출연진들이 팀의 명예를 걸고 펼치는 국내 최초 여성 셀럽 컬링 리그(WCCL) 프로그램이다. 설 연휴가 시작되는 29일과 설날 당일인 2월1일 방송한다.

탤런트 오현경과 정시아, 개그우먼 조혜련 등은 여배우팀으로 참여한다. 치열한 승부의 세계에 익숙한 국가대표 출신의 배구선수 한유미, 수영의 정유인, 리듬체조의 신수지 등은 국대팀으로 뛴다. 세계적인 골프 여제들은 골프팀으로 참여한다. ‘스트릿우먼파이터’에 출연했던 ‘타고난 배틀 우먼 파이터’ 댄서팀도 합류했다. 배지현 전 아나운서를 비롯한 야구 여신들도 아나운서팀으로 합류했다.

SBS는 가족이 부른 노래를 듣고 판정단이 스타를 추리하는 파일럿 ‘판타스틱 패밀리’를 선보인다. 2월1일과 2일 양일간 편성됐다. 이른바 ‘DNA 싱어’가 된 스타의 가족이 노래를 부르면 DNA 판정단은 이들의 얼굴과 목소리를 통해 어떤 스타의 가족인지 추리하는 형식이다. 스타의 끼와 실력을 그대로 구현한 DNA 싱어들의 반전 노래 실력과 스타와 직접 꾸미는 듀엣 무대는 새로운 감동과 재미를 선사할 예정이다.

이수근이 단독 MC로 나서고, 가수 양희은, 배우 양희경 자매를 비롯해 양세찬, 장도연, 주영훈, 이현이, 오마이걸 승희, 유아, 몬스타엑스 주헌, 민혁이 DNA 판정단으로 참여한다.

지난해 11월 파일럿 방송 당시 호평을 받았던 SBS ‘호구들의 비밀과외’는 정규 편성으로 연휴 중에 방송된다. 전·현직 업계 종사자들이 ‘반면교사’로 나서 업계의 비밀을 폭로하는 콘셉트를 통해 29일 방영되는 첫 회에서는 시청자 요청이 가장 많았던 ‘인테리어’ 업계의 실상을 적나라하게 밝힌다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr