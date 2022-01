신한은행, 아임웹과 업무협약…"소상공인 디지털 경쟁력 강화 지원"

[아시아경제 송승섭 기자]신한은행은 소상공인의 디지털 경쟁력 강화와 금융서비스 지원을 위해 ‘아임웹’과 전략적 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

아임웹은 코딩이나 포토샵 같은 전문지식 없이 나만의 웹사이트와 쇼핑몰을 짧은 시간에 제작할 수 있는 기술을 보유한 회사다. 스타트업과 온라인 판매 소상공인이 주로 이용해 이달 고객사 누적거래액이 1조7000억원을 넘겼다.

업무협약을 통해 양사는 ▲디지털 비대면 금융서비스 공급 ▲상생과 ESG 경영실천을 위한 소상공인 교육서비스 제공 ▲양사가 보유한 디지털 인프라를 통한 공동 마케팅 ▲데이터 상호 교류를 통한 신사업 발굴 등 업무협력을 추진해 나갈 계획이다.

아임웹을 이용하는 자영업자에게 단기 운전자금 대출로 선정산하는 ‘신한 퀵정산 대출’ 서비스도 제공한다. 이를 통해 자영업자는 온라인 플랫폼 매출 정산기일 단축할 수 있다. 소상공인 대상 법률 및 세무 상담 서비스도 추진한다.

또 신한은행이 금융권 최초로 출시한 배달 애플리케이션(앱) ‘땡겨요’에 입점한 소상공인에게도 디지털 경쟁력 강화를 지원하기로 했다.

신한은행 관계자는 “업무협약을 통해 온라인사업자를 포함한 소상공인들에게 신한은행만의 금융 서비스와 경영 컨설팅을 제공하겠다”며 “이종산업과의 제휴 및 협업을 통해 다양한 시너지 효과를 창출하겠다”고 전했다.

