메종 마르지엘라 프래그런스, 신세계백화점 경기점에 6번째 매장 오픈

메종 마르지엘라 프래그런스의 플래그십 스토어가 오는 1월 28일 신세계백화점 경기점에 6번째 매장을 오픈한다.

메종 마르지엘라 프래그런스 신세계백화점 경기점 매장은 2020년 브랜드 론칭 후 국내에서는 여섯 번째 매장으로, 따뜻하고 포근한 메종 마르지엘라의 시그니처 향수인 ‘레이지 선데이 모닝’을 컨셉으로 하얀 쿠션을 벽 한 면에 장식해 코지한 무드를 더했다.

향수 14종, 캔들 7종, 트리오 세트와 캔들 홀더 등 메종 마르지엘라 프래그런스의 아이코닉한 제품들은 오는 1월 28일부터 신세계백화점 경기점 지하 1층에서 구매할 수 있으며, 오픈 당일부터 한 달 동안 100ml 향수구매시 미니어처 향수 증정, 폴라로이드 사진 인화와 선물 포장 서비스를 제공한다. 신제품 캔들 홀더 구매 시 7만원 상당의 레플리카 캔들 정품을 증정하는 프로모션도 진행된다.

메종 마르지엘라 프래그런스 홍보 담당자는 “올해 새롭게 론칭하는 바디 로션, 디퓨저 등 다양한 신제품 이슈와 함께 소비자 니즈에 따른 전국적인 매장 확대 예정 중에 있다”며 “메종 마르지엘라 프래그런스의 편안하고 따뜻한 향기가 일상 곳곳에서 행복하게 작용할 수 있게 되기를 바란다.”라고 밝혔다.

한편 1994년 파리에 본사를 둔 패션 브랜드 메종 마르지엘라는 전 세계에서 수집한 빈티지 조각에서 영감을 받아 역사의 보편성과 시대를 초월한 스타일의 ‘레플리카’ 콘셉트를 선보였다. 의복과 액세서리 컬렉션에서 영감을 받은 ‘레플리카’ 프래그런스 라인은 2012년에 탄생했다. 메종 마르지엘라의 창조적 과정을 재해석한 14종의 오 드 뚜왈렛 프래그런스는 기억과 연결되어 있는데, 시간이 흘러도 변하지 않는 영원한 기억이 그것이다. 각각의 향취는 이미지와 인상을 즉각적으로 불러일으키는 동시에 개인적인 기억들과 감정을 느끼게 한다.

메종 마르지엘라 프래그런스는 잠실 롯데월드몰 플래그십스토어를 필두로 신세계백화점 타임스퀘어점, 신세계백화점 경기점, 신세계백화점 Art & Science, AK 플라자 수원점, 롯데백화점 부산 본점에서 만나 볼 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr