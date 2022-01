[아시아경제 김민영 기자] 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 23일 경기 화성의 산란계 농장 2곳에서 고병원성 AI가 확인됐다고 밝혔다.

지난해 가을 이후 가금류에서 발생한 23·24번째 고병원성 AI 확진 사례로 이들 농장은 산란계 총 42만7000마리를 사육하고 있다.

중수본은 앞서 의심 사례가 확인된 즉시 초동대응팀을 투입해 농장 출입 통제, 방적 살처분, 역학조사 등 방역 조치를 하고 있다.

중수본 관계자는 "야생조류와 가금농장에서 고병원성 AI가 계속 검출되는 위험한 상황"이라며 "가금 농가에서는 농장 4단계 소독 등 방역 지침을 철저히 시행해달라"고 당부했다.

