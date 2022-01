경기도 교량 등 821곳 '안전점검'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 교량 등 821곳의 구조물 안전점검에 나선다.

경기도건설본부는 올해 경기도가 관리하는 국가지원지방도(국지도) 및 지방도 내 교량, 하천 등 도로구조물 821곳을 대상으로 안전 점검을 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 점검은 ▲상반기와 하반기 육안 점검 위주로 진행되는 '정기 점검' ▲일부 구조물을 선별하고 현장 재료시험을 비롯해 구조물 안전성을 평가하는 '정밀 점검' ▲시설물안전법상 정기 점검 대상 2개소(지방도 363호선 봉일천교, 지방도 359호선 임월교)에 대한 '정밀 진단'으로 구성됐다.

점검 대상 교량(709곳), 터널(28곳), 절토 사면(58곳),옹벽(14곳), 지하차도(7곳), 보도육교(5곳) 등이다.

경기남부 481곳이고, 경기북부 340곳이다.

도 건설본부는 이번 점검에 총 32억원을 투입한다.

한대희 경기도건설본부장은 "올해는 중대재해법이 시행되는 원년으로 공중이용시설의 안전관리에 대한 전국민적 관심이 집중되고 있다"며 "도민의 높아진 안전의식에 부합하고 물 샐 틈 없는 도로관리를 위해 안전 점검을 통한 정확한 진단과 처방이 이뤄지도록 노력하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr