'제4차 대중교통 기본계획' 공청회 24일 온라인 개최

국토교통부는 제4차 대중교통 기본계획(안)에 대한 다양한 의견수렴을 위한 온라인 공청회를 개최한다고 23일 밝혔다.

공청회는 오는 24일 오후 2~4시 국토부 주최, 한국교통연구원 주관으로 열린다. 별도의 참가 신청없이 유튜브에서 실시간 중계 시청이 가능하고, 자유롭게 의견도 개진할 수 있다.

제4차 대중교통 기본계획(2022~2026)은 대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률에 따라 수립하는 법정계획으로, 국가 정책추진 방향을 제시하는 5년 단위 계획이다.

이번 계획 수립을 위해 2020년 11월부터 한국교통연구원에서 연구용역을 수행했고 정부, 지방자치단체, 업계 등 유관기관 등 의견수렴을 거쳐 기본계획(안)을 마련했다.

공청회에서는 '포용적 모빌리티 서비스로의 전환'이라는 비전을 달성하기 위한 정책목표와 추진전략, 세부 정책과제 등을 발표한다.

관계 전문가들도 토론자로 참석해 정책목표와 주요 과제에 대해 다양하고 폭넓은 의견을 제시할 것으로 기대된다.

국토부는 "이번 공청회에서 제시된 의견을 검토해 제4차 대중교통 기본계획 최종안을 마련하고 관계기관 협의, 국가교통위원회 심의를 거쳐 조만간 계획을 확정·고시할 예정"이라고 했다.

