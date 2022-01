[아시아경제 송승섭 기자]운석열 국민의힘 후보가 북한 매체의 ‘사퇴’ 요구에 대해 22일 페이스북으로 “사퇴할 생각 없다. 대한민국 국민이 최우선”이라고 일축했다.

이는 북한 선전매체인 ‘통일의메아리가’ 이날 윤 후보에게 사퇴를 거론한 것에 대한 반응으로 보인다. 해당 매체는 “언론들은 대북 선제 타격론을 주장하는 윤석열은 더이상 구태 색깔론으로 남북대결을 조장하지 말고 조용히 후보 자리에서 사퇴하는 것이 제 살길을 찾는 일임을 알아야 한다고 조소했다”고 보도했다.

윤 후보는 앞서 신년 기자회견을 열고 북한이 핵 탑재 극초음속 미사일로 도발할 조짐을 보이는 경우 “선제 타격밖에는 막을 방법이 없다”고 말한 바 있다. 윤 후보는 지난 14일 북한의 미사일 도발이 발생하자 “주적은 북한”이라는 메시지를 남긴 바 있다.

