이재명 "검찰 공화국의 공포…지면 없는죄 만들어서 감옥 갈 것 같다"

[아시아경제 송승섭 기자]이재명 더불어민주당 대선후보는 22일 “제가 지면 없는 죄를 만들어서 감옥에 갈 것 같다”고 언급했다.

22일 서울 송파구 석촌호수 옆길에서 즉석연설을 진행한 이 후보는 “검찰 공화국의 공포는 그냥 지나가는 바람의 소리가 아니고 우리 눈앞에 닥친 일”이라며 이같이 밝혔다.

이 후보는 “인생을 살면서 참으로 많은 기득권하고 부딪혔고 공격을 당했지만 두렵지 않았다”며 “지금은 두렵다. 지금 검찰은 있는 죄도 엎어버리고 없는 죄도 만들 수 있다고 믿는 조직”이라고 주장했다.

또 그는 “실제로 죄도 안 되는 사람 마구 압박하고 기소해서 극단적 선택하는 사람도 나온다”며 “왜 특수부 수사만 받으면 자꾸 세상을 떠나나”라고 비판했다.

이어 “이 나라를 진짜 지배하는 사람들은 정치인이 아니다. 언론에, 공무원에, 기업에 다 숨어 있다”며 “그 사람들이 가짜 뉴스를 퍼뜨리고 공정하게 하면 부당하게 이익을 얻었던 자신들의 이익, 지위가 위험해져서 공정한 세상, 투명한 세상이 싫은 것”이라고 얘기했다.

윤석열 국민의힘 후보와 관련해서는 ”무능한 운수에 맡기지 말고 유능한 리더의 합리적 판단을 존중하자“라며 ”주사위를 던지고 누군가에게 가해하는 주술로 우리의 운명을 결정하게 할 것인가“라고 반문했다.

이 후보는 또 “특정 세력, 특정 소수, 특정인을 위한 정치는 배격해야 한다”면서 “비록 홍준표, 윤석열이 주장해도 좋은 정책을 받아 쓰는 통합의 정치를 해야 하지 않겠나”라고 반문했다.

그러면서 “우리가 정말 힘들여 만든, 인권과 사람이 존중되는 그런 세상을 지켜내자. 무능한 잘못된 길이 아니라 유능하고 합리적인 좋은 길로 가자”라고 호소했다.

