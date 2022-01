李·尹 녹취록 논란에…안철수 “나오는 게 녹취록 밖에 없다”

[아시아경제 송승섭 기자]안철수 국민의당 대선 후보가 대선국면에 대해 “나오는 것은 녹취록밖에 없다”고 꼬집었다.

22일 안 후보는 경남 진주의 한 카페에서 지지자 간담회를 열어 “저 혼자 미래에 관해 이야기하고 있다”며 이같이 밝혔다. 안 후보가 언급한 녹취록은 이재명 더불어민주당 후보의 ‘형수 욕설 녹취론’ 논란과 윤석열 국민의힘 후보 배우자인 김건희씨의 ‘7시간 녹취록’을 의미하는 것으로 보인다.

이어 안 후보는 “(제가) 이재명 후보와 일대일 대결하면 차이가 아주 크게 난다”면서도 “윤석열 대 이재명 대결에선 거의 비슷하거나 오차 범위 내에서 엎치락뒤치락한다”고 강조했다.

또 그는 “지금 정부가 가진 수단이 너무 많다”며 “돈을 풀고 비밀정보를 활용하기 때문에 현재 여론조사에서 거의 박빙이라면 실제 선거에 가서는 질 확률이 높다”고 주장했다.

간담회 후 기자들을 만난 자리에서는 “지금까지 기득권 양당이 서로 정권교체를 주고받았지 않았나”라면서 “정권을 교체한 다음에 그 자리에 눌러앉아서 신(新)적폐가 되는 모습을 반복적으로 보여주면서 이게 정권교체가 아니고 적폐교대였다는 걸 많은 국민이 느끼고 있다”고 지적했다.

여야 후보의 ‘양자 TV토론’ 방향에 대해서는 “기득권만 보이는 불공정한 태도에 오히려 역풍이 불 것”이라고 단언했다.

그러면서 “대한민국 70년 역사상 거대 양당 바깥에서 10년 살아있는 사람은 기록이라는 말까지 듣는다. 불의의 정치를 참을 수 없어서, 바꿔보고 싶어서”라며 자신을 평가했다.

