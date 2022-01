[아시아경제 이준형 기자] 유럽지중해지진센터(EMSC)는 인도네시아 술라웨시섬 북부 해역에서 22일 오전 10시26분(현지 시간) 규모 6.0의 지진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 술라웨시섬 마나도의 북북동쪽 317km, 필리핀 민다나오섬 사랑가니에서 남동쪽으로 240㎞ 떨어진 곳으로 관측됐다. 진원의 깊이는 약 49㎞다.

미국 지질조사국(USGS)도 이 지진의 규모가 6.0이라고 밝혔다. USGS가 관측한 진원의 깊이는 약 24㎞다.

신화통신은 이 지진으로 인한 쓰나미 경보는 발령되지 않았다고 보도했다. 인도네시아는 '불의 고리'로 불리는 환태평양 조산대에 위치해 지진과 화산 분화가 빈번히 발생한다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr