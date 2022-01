[아시아경제 유현석 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 11,650 전일대비 150 등락률 -1.27% 거래량 397,116 전일가 11,800 2022.01.21 15:30 장마감 관련기사 메리츠증권, 증권株 시총 3위 등극증권가 마이데이터 본격 오픈작년 꼭지점 찍은 증권株, 올해 실적은 녹록지 않다 close 은 지난해 영업이익이 1조3166억원으로 전년 대비 67.2% 증가했다고 21일 공시했다. 같은 기간 매출액은 15.7% 줄어든 10조7622억원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr