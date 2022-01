[아시아경제 이민지 기자] 신도리코 신도리코 029530 | 코스피 증권정보 현재가 32,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,191 전일가 32,900 2022.01.21 15:19 장중(20분지연) 관련기사 신도리코, 권오성 대표 사임…황성식 단독대표 변경신도리코, 100억 규모 자사주 신탁계약 체결 결정신도리코, 이병백 대표이사 사임 close 는 전 대표이사가 일신상의 사유로 사임한데 따라 박동안 대표이사 체제로 변경한다고 21일 공시했다.

